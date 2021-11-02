Gençlerin ücretsiz internet talebi gerçek oldu! - Son Dakika

Kongre Meydanı ve tesislerde ücretsiz internet! Kongre Meydanı ya da tesislere gelen vatandaşlar, WİFİ üzerinden telefonlarını tanımlattıkları internet hizmetini sürekli kullanabilecek.

Çevre ve halk odaklı yatırım çalışmalarını sürdüren Lüleburgaz Belediyesi, gençlerin "Ücretsiz internet hizmeti" taleplerine duyarsız kalmadı. Gençlerin talepleri sonucunda harekete geçen Bilgi İşlem Müdürlüğü ekipleri, Kongre Meydanı, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi, (LYKA), Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi (LYFA), Lüleburgaz Yıldızları Lezzet Akademisi (LYLA) ve Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi'nde (LYMBA) fizibilite çalışmaları gerçekleştirdi.

Ücretsiz bir şekilde internete erişim

Kongre Meydanı ve söz konusu belediye tesislerinde gerçekleştirilen fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise bugün itibarıyla alanlarda internet hizmeti sunulmaya başlandı. Vatandaşlar, tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabilecekleri internet hizmetini rahatlıkla kullanabilecek. Bu kapsamda WİFİ üzerinden telefonlarını tanımlatacakları Lüleburgaz Belediyesi'nin internet hizmetini bir daha kayıt olmadan kullanabilecek.