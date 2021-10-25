Giresun'da derede mahsur kalan karaca kurtarıldı - Son Dakika

Giresun'da derede mahsur kalan karaca kurtarıldı

Giresun'un Keşap ilçesinde, derede mahsur kalan karaca, belediye görevlileri tarafından kurtarılarak koruma altına alındı.

Giresun'un Keşap ilçesinde, derede mahsur kalan karaca, belediye görevlileri tarafından kurtarılarak koruma altına alındı. Keşap ilçesinde, Karabulduk deresine düşen karacayı fark eden vatandaşlar Keşap Belediyesinden yardım istedi. Atatürk Bulvarı mevkiinde, belediye görevlileri dereye inerek suyun içerisinde bulunan karacayı ip yardımı ile kurtardı. Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen ve koruma altına alınan hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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