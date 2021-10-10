Gölcük'te Amatör Spor Haftası etkinliği - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Amatör Spor Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 17 Ağustos Spor Salonu'nda organize edilen etkinlikte, 200 amatör sporcu ve aileleri, voleybol ile ayak tenisi turnuvalarına katıldı.

Gölcük Görme Engelliler takımının futsal maçı ve penaltı yarışması yaptığı etkinlik, jimnastik, judo, karate, güreş ve halk oyunları gösterileriyle sona erdi.

Turnuva sonunda İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan, dereceye giren takımlara madalyalarını verdi.