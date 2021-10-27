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İtfaiye'den İZAYDAŞ personeline eğitim - Son Dakika

İtfaiye'den İZAYDAŞ personeline eğitim

27.10.2021 10:06
İtfaiye'den İZAYDAŞ personeline eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından İZAYDAŞ personellerinden oluşan acil durum ekiplerine güncelleme eğitimi verdi.

Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, İZAYDAŞ personeline acil durum ekipleri güncelleme eğitimi verdi

ACİL DURUM EKİPLERİ

Prosesleri gereği farklı türde yanıcı maddeler ile çalışılan tesis personellerine, daha önce verilen Acil Durum Ekipleri Eğitimine ek olarak güncelleme eğitimleri de verildi. Olası yangın ve acil durumlarda hareket tarzı ile önceden belirlenen senaryolara göre müdahale uygulamaları yapıldı.

YANGINLA MÜCADELE

Yangınla mücadele kullanılan yangın akımları ile genel hortum ve ekip çalışmalarının ağırlıkta olduğu eğitimde, İZAYDAŞ personelleri becerileriyle göz doldurdu.

İtfaiye'den İZAYDAŞ personeline eğitim

Kocaeli, Yangın, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İtfaiye'den İZAYDAŞ personeline eğitim - Son Dakika


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