Keban Belediyesinden asfalt çalışması - Son Dakika

Keban Belediyesi Kallar, Fırat ve Değirmenbaşı Mahallelerinde asfalt çalışması yaptı.
Belediye Başkanı Fethiye Atlı, yaptığı açıklamada, Kallar, Fırat ve Değirmenbaşı Mahallelerinde asfalt çalışması yürüttüklerini söyledi.
Atlı, yolların asfaltlanmasından desteklerini esirgemeyen AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'a, kamyon desteğiyle Özel İdare Genel Sekreteri Ali Şiş'e, asfalt desteğiyle Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na ve asfalt çalışmasında yer alan ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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