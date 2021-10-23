Üye Girişi
Kuşlar aç kalmasın diye 11 yıldır boş tarlaları ekiyorlar - Son Dakika

Kuşlar aç kalmasın diye 11 yıldır boş tarlaları ekiyorlar

23.10.2021 10:12

Kuşlar aç kalmasın diye 11 yıldır boş tarlaları ekiyorlar Gümüşhane'de Boyluca köylüleri kuşlar ve diğer yaban hayvanları için atıl durumdaki tarlalara buğday ekiyor Gümüşhane'nin Boyluca köyünde 11 yıldır vatandaşlar kuşlar aç kalmasın diye kullanılmayan tarlalara buğday ekiyor.

Kuşlar aç kalmasın diye 11 yıldır boş tarlaları ekiyorlar

Gümüşhane'de Boyluca köylüleri kuşlar ve diğer yaban hayvanları için atıl durumdaki tarlalara buğday ekiyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Boyluca köyünde 11 yıldır vatandaşlar kuşlar aç kalmasın diye kullanılmayan tarlalara buğday ekiyor.

Köyün kırsal kesiminde 20 dönümden fazla eski tarlayı kuşlar ve yaban hayvanlarına tahsis eden köylüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün destekleriyle bu alanları ekiyor.

İki yılda bir ekilen tarlalarda büyüyen başaklar biçilmediği için o yıl döküldüğü yerde yeniden biterek kendi döngüsünü oluştururken, bölgede uzun yıllardır görülmeyen kuş türleri ve yaban hayvanları da yeniden kendini göstermeye başladı.

11 yıl önce yolu olmayan tarlalara omuzunda buğday tohumu taşıyarak ektikleri tarlaları yolunun yapılmasının ardından artık traktörle sürüp ektiklerini kaydeden Boyluca köyü muhtarı ve projeyi başlatan Tahir Öztürk, amaçlarının yaban hayvanlarının yiyecek ihtiyacı ve göç eden kuşların tekrar geri dönmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Tarlaları ekmekteki amaçlarını açıklayan Öztürk, "11 yıldan beri ektiğimiz tarlamızı bu yıl da nasip oldu ve ektik. Bu tarlayı ekmekteki amacımız boş kalan arazilerden dolayı göç eden kuşları tekrar geri getirmek. En azından hayvanlarımıza beslemeleri için imkan sağlamaktı. Bu yıl da geldik Mustafa abimizle birlikte ekimi yapıyoruz. Sadece burada değil farklı noktalarda da ekim yapıyoruz. Burayı her yıl sürmüyoruz 2 yılda bir sürüyoruz. Ektiğimiz zaman düşen buğday tekrar bitiyor. O nedenle 2 yılda bir ekiyoruz ama buğday her sene çıkıyor. Köylerimiz boşaldığından dolayı tarlalarımız ekilmiyor ve bu nedenle kuşlar aç kalıyordu. Hayvanlar bölgemizi terk etmişti ama şimdi boşta kalan tarlalarımızı ekerek kuşlarımızın tekrar geri gelerek burada beslenmelerini sağlamak istiyoruz" dedi.

İlk başladıklarında kendi imkanlarıyla yaptıklarını daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane şubesinin kendilerine destek olarak buğday ve traktörün sürüm ücretini karşıladığını ifade eden Öztürk, "Bu topraklar 20 sene sürülmedi daha sonra biz sürmeye başladık 11 yıldan beri. Her sene bir fiil ekiyoruz. Biz buraya başladığımızda bu arazinin yolu yoktu. Buğdayı sırtımızda taşıyorduk. Özel İdaremiz bizi kırmadılar geldiler buranın yolunu vurdular" diye konuştu.

Köyün eski muhtarlarından Mustafa Karabacak da kendisine ait traktörle sürdükleri 27 dönümlük tarlayı en son 1979 yılında öküzlerle karasabanla sürüldüğünü hatırlatarak, "Muhtarımız bu konuda bizi bırakmıyor. Allah razı olsun devletimizden. Doğadaki hayvanlar aç kaldılar çünkü. Az önce gördük kuşlar buradaydı. Biz burayı ekmeden önce burada hiç hayvan yoktu. Geldik güvercinler geldiler, yaban keçileri, yaban domuzları var. Doğadaki hayvanlar yesinler. Bu tarlalar 20 yıldır ekilmiyordu" şeklinde konuştu.

Fransa'da yaşayan ve tatil için köyüne gelen Murat Tümer ise çobanlık yaptığı dağlarda boş tarlaların ekildiğini ilk defa gördüğünü ve şaşırdığını belirterek, "Biraz şaşırdım ekim yapıldığını görünce. Yıllar önce burada gittiğimizde burada bir sürü kuşlar vardı, çeşit çeşit hayvan vardı. Şu anda hiç esamesi bile yok. İnşallah muhtarımız ve köylülerimizin bu çabasıyla o hayvanlar yine geri dönerler" ifadelerini kullandı.

Kuşlar aç kalmasın diye 11 yıldır boş tarlaları ekiyorlar
Kuşlar aç kalmasın diye 11 yıldır boş tarlaları ekiyorlar
Kuşlar aç kalmasın diye 11 yıldır boş tarlaları ekiyorlar
Kuşlar aç kalmasın diye 11 yıldır boş tarlaları ekiyorlar

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Gümüşhane, Buğday, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşlar aç kalmasın diye 11 yıldır boş tarlaları ekiyorlar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Park ettiği otomobilin üzerin binanın bahçe duvarı yıkıldı 10:08 Park ettiği otomobilin üzerin binanın bahçe duvarı yıkıldı Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu 10:01 Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu Burun estetiği yaptırmak için bıçak altına yatan kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta 09:47 Burun estetiği yaptırmak için bıçak altına yatan kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta
İstanbul'da Özbek fenomen kadına şantaj! Polis AVM'de suçüstü yakaladı 09:20 İstanbul'da Özbek fenomen kadına şantaj! Polis AVM'de suçüstü yakaladı Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi 08:40 Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi 08:34 Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi
Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti 00:18 Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker 23:13 Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker

Son Dakika Haberleri
10:07 Park ettiği otomobilin üzerin binanın bahçe duvarı yıkıldı
09:29 TSK yürüttüğü operasyonla eylem hazırlığındaki 2 teröristi öldürüldü
09:21 Hulusi Akar'dan ABD'nin F-16 teklifine ilk yorum: Teknik çalışmalar başladı, takipteyiz
09:02 Direksiyon hakimiyetini kaybeden genç kız, arkadan gelen aracın çarpmasıyla feci şekilde hayatını kaybetti
08:51 Alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek tıra çarptı
08:50 Husumetlisinin yemek yediği restoranda kurşun yağdırdı
08:39 Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi
08:38 Dışişleri Bakanlığı, Osman Kavala çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçisini yok sayılacak
08:37 Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu
08:34 Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi
Artık bilim insanları bile korkmaya başladı! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları bile korkmaya başladı! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:09
Dondurucu soğuk geliyor! Meteoroloji uyardı, ülke genelinde sıcaklıklar 10 derece düşüyor Dondurucu soğuk geliyor! Meteoroloji uyardı, ülke genelinde sıcaklıklar 10 derece düşüyor         
10:07
Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısının yüzünü güldürdü Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısının yüzünü güldürdü         
09:59
Hulusi Akar'dan ABD'nin F-16 teklifine ilk yorum: Teknik çalışmalar başladı, takipteyiz Hulusi Akar'dan ABD'nin F-16 teklifine ilk yorum: Teknik çalışmalar başladı, takipteyiz         
09:22
Poligonda atış talimi esnasında, başına ateş ederek yaşamına son verdi Poligonda atış talimi esnasında, başına ateş ederek yaşamına son verdi         
08:41
Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu         
08:37
Bomba iddia! Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson erkekler tuvaletinde basıldı Bomba iddia! Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson erkekler tuvaletinde basıldı         
00:27
Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu         
00:12
Seksenler'in sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay'ın ölümüyle ilgili kahreden detay! Ezberini okurken yere yığılmış Seksenler'in sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay'ın ölümüyle ilgili kahreden detay! Ezberini okurken yere yığılmış         
21:51
Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti         
21:27
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı         
17:34
Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir         
17:23
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi         
14:09
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 10:18:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kuşlar aç kalmasın diye 11 yıldır boş tarlaları ekiyorlar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement