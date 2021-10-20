Lokman Hekim Üniversitesi, "Tek Pota Lise" projesini hayata geçirdi - Son Dakika

Lokman Hekim Üniversitesinin hayata geçirdiği "Tek Pota Lise" projesi kapsamında düzenlenecek basketbol turnuvasında lise öğrencilerinin attığı her basket için Ankara'da bir fidan dikilecek.

Başkentteki devlet okulu ve özel okul öğrencilerinin katılabileceği "Tek Pota Lise" Basketbol Turnuvası'nın açılışı, Lokman Hekim Üniversitesi Söğütözü Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Açılışa Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile çok sayıda davetli katıldı.

Projeyle Ankara'da lisede eğitim gören öğrencilerin yarışmacı karakterlerini sahada gösterebilecekleri, adil oyun (fair play) ruhundan ödün vermeden ve rekabet duygusunu en üst düzeyde yaşayabilecekleri bir basketbol turnuvası gerçekleştirilecek.

"Tek Pota Lise" Turnuvası, 23 Ekim-13 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Turnuva, grup maçları ve eleme karşılaşmaları usulüne göre oynanacak.

Kendi lisesini temsil eden 3 asil ve 2 yedek oyuncu, sorumluluğunu ve koçluğunu okulun beden eğitimi öğretmeninin üstlenmesiyle turnuvaya katılabilecek.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle yürütülecek turnuvada hakemler, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından atanacak. Turnuvanın usul ve esasları ise 3x3 tek pota kurallarına göre belirlendi.

Cumartesi ve pazar günleri oynanacak maçlar Anıttepe Spor Tesisleri'nde, final karşılaşmaları ise Ankamall AVM Açık Otoparkı'nda halka açık olarak protokolün katılımıyla gerçekleşecek.

Turnuvaya Ankara Atatürk Lisesi, ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Alfa Koleji, Anka Bilim Koleji ve Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ön kayıt yaptırdı.

"Her basket bir fidan" sloganıyla turnuva boyunca atılan toplam basket sayısı kadar Ankara'ya ağaç dikimi gerçekleştirilecek.

Organizasyonun sponsorluğunu Türk Telekom Spor Kulübü, Atatürk Orman Çiftliği, Arabica Coffee House ve Jepublic üstleniyor.