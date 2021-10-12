MASKİ'den Göcek'e ziyaret - Son Dakika

Mahalle Muhtarı ve mahallelilerle bir araya gelen Coşkun ve Fidanoğlu, istek ve talepleri dinledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların istek ve talepleri doğrultusunda yaptığı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İlçe Hizmetleri Şube Müdürü Güray Coşkun ve Kaçak Su Şube Müdürü Bayram Fidanoğlu, Akhisar ilçesine bağlı Göcek mahallesini ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Erol Kayan ve mahallelilerle bir araya gelen Coşkun ve Fidanoğlu, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi, ilgili dairelere iletilmek üzere notlar aldı. Mahalle Muhtarı Erol Kayan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şube Müdürlerimiz ziyaretimize gelerek bizleri onurlandırdı. Biz Göcek mahallesi olarak Büyükşehir Belediyesinin ve MASKİ'nin çalışmalarından dolayı memnunuz. İsteklerimizi de kendilerine ilettik. İlgili dairelere iletmek üzere notlar aldılar" açıklamasında bulundu.