OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ YAPILDI - Son Dakika

ŞİŞLİ Okmeydanı'nda, asayiş denetimi yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği denetimde, şüpheli araçlar aranırken, sürücü ve yolculara GBT sorgusu yapıldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Okmeydanı'nda geniş çaplı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığı belirtilen denetimde semtin tüm giriş çıkışlarında denetim noktaları oluşturuldu. Özel harekat polislerinin de destek verdiği denetimde, şüphe üzerine durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.