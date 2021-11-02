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PARK CİNAYETİ SANIĞI 'ÜZERİME GELMEYİN' DEYİP BIÇAĞI BİR KEZ SAVURDUM - Son Dakika

PARK CİNAYETİ SANIĞI 'ÜZERİME GELMEYİN' DEYİP BIÇAĞI BİR KEZ SAVURDUM

02.11.2021 11:04

ANTALYA'da, otomobilini park ederken tartıştığı Erkan Şahin'i (31) bıçakla öldüren Halil İbrahim Dörtkardeş'in (30) yargılanmasına başlandı.

ANTALYA'da, otomobilini park ederken tartıştığı Erkan Şahin'i (31) bıçakla öldüren Halil İbrahim Dörtkardeş'in (30) yargılanmasına başlandı. Ömür boyu hapsi istenen Dörtkardeş, ilk duruşmada, küfür edilip üzerine gelindiğini iddia ederek, 'Üzerime gelmeyin' deyip bıçağı bir kez savurdum. Yaralanan şahıs ve yanındaki 3 kişi beni kovalamaya başladı. Sonra bir taksiyi çevirerek olay yerinden uzaklaştım. Maktulü tanımam ve husumetim de yoktur dedi.

Olay, 16 Haziran saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı, Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim Dörtkardeş, apartman otoparkında araç parkı nedeniyle Erkan Şahin'le tartıştı. Tartışmadan sonra Dörtkardeş, evine çıktı. Erkan Şahin de bir süre sonra beraberindekilerle evine çıkarken asansördeki Dörtkardeş, iddiaya göre küfretti. Halil İbrahim Dörtkardeş üzerine yürüyen Erkan Şahin'i ekmek bıçağıyla ağır yaralayıp kaçtı. Erkan Şahin, komşuların çağırdığı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Şahin, kurtarılamadı. Yakalanan Halil İbrahim Dörtkardeş ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SANIK SEGBİS İLE KATILDI

Halil İbrahim Dörtkardeş hakkında, ömür boyu hapis istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul eden Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, şikayetçi yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Savunmasında, olayın yaşandığı apartmanda annesinin oturduğunu belirten Dörtkardeş, 'Ablamla birlikte anneme misafirliğe gitmiştik. Maktul yanındaki kişilerle birlikte ablamın aracının parkı ile ilgili konuşuyordu. Hatta araca zarar da verilmişti. Ben apartman bahçesindeyken maktul küfürlü konuşunca, aracın ablama ait olduğunu ve küfürlü konuşmaması gerektiğini söyledim. Ardından annemin evine çıktık. Aşağıya baktığımda araca vuruyorlardı. 15-20 dakika sonra aracın yerini değiştirmek için indim. İnerken de korku ve heyecanla yanıma bıçak aldım. Aşağı inince şahıslar bana saldırdı. 'Üzerime gelmeyin' deyip bıçağı bir kez savurdum. Yaralanan şahıs ve yanındaki 3 kişi beni kovalamaya başladı. Sonra bir taksiyi çevirerek olay yerinden uzaklaştım. Maktulü tanımam ve husumetim de yoktur dedi.

Erkan Şahin'in eşi Halime Şahin ise olay anında evde olmadığını ifade ederek, 'Apartman bahçesine girdiğim anda elinde bıçakla bana doğru koşan birini gördüm. Arkasında eşim ve birkaç kişiyi görünce bir şey olduğunu anladım. Omzumdaki çantamı çıkartıp adama savurdum ama denk gelmedi. Eşim koşarken elini batın bölgesine bastırıyordu. Şahıs gelen taksiye binip gidince eşim yere yığıldı dedi. Şahin'in oğlu H.Ş. (15) ise sanığın asansörden çıkar çıkmaz babasına söz söyleyip, bıçağı savurduğunu ifade ederek, kovalamacanın ardından taksinin sanığı alarak uzaklaştığını öne sürdü. Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

PARK CİNAYETİ SANIĞI 'ÜZERİME GELMEYİN' DEYİP BIÇAĞI BİR KEZ SAVURDUM
PARK CİNAYETİ SANIĞI 'ÜZERİME GELMEYİN' DEYİP BIÇAĞI BİR KEZ SAVURDUM
PARK CİNAYETİ SANIĞI 'ÜZERİME GELMEYİN' DEYİP BIÇAĞI BİR KEZ SAVURDUM
PARK CİNAYETİ SANIĞI 'ÜZERİME GELMEYİN' DEYİP BIÇAĞI BİR KEZ SAVURDUM

Erkan Şahin, Muratpaşa, Haziran, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PARK CİNAYETİ SANIĞI 'ÜZERİME GELMEYİN' DEYİP BIÇAĞI BİR KEZ SAVURDUM - Son Dakika


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SON DAKİKA: PARK CİNAYETİ SANIĞI 'ÜZERİME GELMEYİN' DEYİP BIÇAĞI BİR KEZ SAVURDUM - Son Dakika
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