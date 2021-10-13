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Quick Sigorta'dan uluslararası başarı - Son Dakika

Quick Sigorta'dan uluslararası başarı

13.10.2021 09:46
Quick Sigorta'dan uluslararası başarı

Quick Sigorta, Efma-Accenture Innovation in Insurance Awards Trends 2021" raporunda başarılı projeleriyle öne çıkan şirketler arasındaki yerini aldı.

Quick Sigorta, Efma-Accenture Innovation in Insurance Awards Trends 2021" raporunda başarılı projeleriyle öne çıkan şirketler arasındaki yerini aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın önemli bankacılık ve sigortacılık kuruluşu Efma ve global bir yönetim danışmanlığı şirketi Accenture ortaklığında düzenlenen "Efma-Accenture Innovation in Insurance Awards Trends 2021" raporunda, bu yıl da sigortacılık sektöründeki yenilikçi projeler ödüllendirildi.

Quick Sigorta, sektöre yön veren başarılı projeleriyle raporda öne çıkan şirketler arasındaki yerini aldı.

"The Efma-Accenture Innovation in Insurance" ödül programı çerçevesindeki sektör trendlerini içeren raporda Quick Sigorta, "Müşteri Deneyimi, deneyiminizi her yerde ve her zaman sunabilmek (Trend 1 CX, upleveled providing an anywhere/ everywhere experience)" adlı başlıkta, trend belirleyen ve müşteri deneyimini iyileştiren projelerinin başarısıyla yer aldı.

Quick Sigorta, "Yüzde 100 Online Kefalet Poliçesi" projesi ve salgın sürecinde sunduğu dijital çözümleriyle dikkati çekti.

460 projeyle 269 kurum yarıştı

"Efma-Accenture Innovation in Insurance Awards Trends 2021" yarışmasına, 55 ülkeden 460 proje başvurusu gerçekleşti ve toplam 269 kurum katıldı.

Bu rakamlar aynı zamanda sektördeki fırsatları ve sektörün yeni müşteri beklentilerini karşılama konusunda sahip olduğu adaptasyon gücünü de işaret ediyor.

Söz konusu raporda yer alacak projeleri seçerken Accenture, tüm başvuruları analiz edip altı önemli sektör trendi belirledi. Bu trendler sigortacıların 2021 ve sonrasında nelere odaklanacağına ışık tutuyor.

Accenture, trendlerle birlikte onları oluşturan gerçek proje örneklerine de raporda yer veriyor. Her başvuru sahibi kurum, sundukları projeyi genel hatları ile tanımlıyor. Söz konusu kurumlar ise her biri sektörün çeşitli ihtiyaçları ve değişen müşteri beklentileri için yenilikçi ve heyecan verici çözümler sunan yönleriyle dikkati çekiyor.

Quick Sigorta'ya başarı getiren "Yüzde 100 Online Kefalet" ürünü

Quick Sigorta'nın birçok ödüle sahip "Yüzde 100 Online Kefalet" ürünü, kamu ihale süreçlerinde özel sektörün teminat ihtiyaçlarını karşılayabilmek, bankalar tarafından düzenlenen teminat mektuplarına alternatif yaratmak, bu şekilde kredi limitlerinin başka alanlarda kullanılmasını sağlamak için önemli bir proje konumunda .

Türkiye'de bir ilk olan ürün, firmalar ihalelere katılırken teminat mektubu yerine Quick Sigorta Kefalet Sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini sunabilmesini sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, kendilerine bu başarıyı getiren çalışma sistemlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Quick Sigorta olarak çok kısa sürede global bir iş olan sigortacılıkta gelecek trendlerine yön veren çok sayıda yaratıcı iş modelleri ortaya koyduk. İnovatif olmayı önemsiyoruz, bu kapsamda sadece ürünleri, branş segmentlerini değil yanı sıra dağıtım kanallarını da çeşitlendirmek ve birbirine entegre etmek bizim için önemli bir role sahip. Böylesi değerli bir raporda yer almak, attığımız adımların ve yenilikçi bakış açımızın da bir karşılığı olduğunu gösteriyor.

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da finansal sigortalar alanı başta olmak üzere sektörde öncülük etmeye devam edeceğiz. 2022'de çok farklı ürünler ve iş planları düzenleyerek bu alanı da sektörel olarak geliştireceğiz. Yenilikçi olmak bizim DNA'mızda var, her departmanımızda ve her ürünümüzde bunu temel alıyoruz. Çok sayıda ürünümüzü salgın itibarıyla online olarak sunmaya başladık. Bu özellik, erişim ve hız faktörüne olumlu etki ediyor; müşterilerimiz işlemlerini kolayca gerçekleştiriyor."

Raporda, Quick Sigorta'nın yanı sıra Türkiye'den Aksigorta yer alırken, dünyadan MACARENA, AXA Assicurazioni, AXA INM, Generali, HDFC Life, Baloise, Mitsui Sumitomo, Wakam, Generali Wailon, UnipolSai, The Mapfre, Liberty Seguros, Bajaj Allianz, Baloise Luxembourg, BNP Paribas Cardif, Generali Germany gibi uluslararası şirketlerin projeleri de yer aldı.

Türkiye, Sigorta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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