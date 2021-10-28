Seydişehir'de kaldırım ve yolları işgal eden esnaf uyarıldı - Son Dakika

Seydişehir Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterler, ara sokaklarda kaldırım ve yolları işgal edenlere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin ortak çalışması ile yapılan denetimlerde kaldırım ve yolları işgal eden esnaf uyarıldı.

Sokak ve caddelerdeki işgalleri önlemek adına çalışma başlatan ekipler, yaya geçişlerine, nizami parklara engel olan ve görüntü kirliliğine neden olan malzemelerin kaldırılmasını istedi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın geçişini engelleyen hiçbir malzemenin yol ve kaldırımda bulunmasına izin vermeyeceğiz. Kaldırımları işgal eden iş yeri sahiplerine söz konusu işgallerin belediye mevzuatına aykırı olduğunu ekiplerimiz anlatarak bilgilendirme yaptı." dedi.