'TUTANAK' İDDİASI
Mersin'deki Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Hasan Çayır'ın, hakkında tutanak tuttuğu gerekçesiyle meslektaşı Dr. Ahmet Dikmen ile tartıştığı öne sürüldü. Sağlık Merkezi Sorumlusu Dr. Ahmet Dikmen'in, Dr. Hasan Çayır hakkında 'disiplinsizlik' nedeniyle tutanak tuttuğu, bunun üzerine Çayır'ın pompalı tüfekle Dikmen'i vurarak öldürdüğü iddia edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Göçmen sağlığı merkezinde meslektaşının tüfekle vurduğu doktor öldü (2) - Son Dakika