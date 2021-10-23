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Maltepe'de otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada - Son Dakika

Maltepe'de otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

23.10.2021 17:04
Maltepe'de otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

Maltepe'de otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada Maltepe'de seyir halindeki otomobil alev aldı.

Maltepe'de otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de seyir halindeki otomobil alev aldı. Sürücüsünün kendisini dışarı attığı otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Büyükbakkalköy Mahallesi, Maltepe Samandıra bağlantı yolunda saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre yolda ilerleyen otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücü otomobili park edip kendisini dışarı attı. Otomobil yolda alev alev yandı. Otomobili saran alevler olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından söndürüldü. Otomobil, yangının ardından kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltepe'de otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada - Son Dakika
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