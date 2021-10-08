Son dakika haberi! Şehit kabirlerinin üzerine dua kitabı koyan liseli Cansu acılı aileleri duygulandırdı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da kendi imkanlarıyla Hava Şehitliği'ndeki 19 kabre şehitlerin isimlerinin yazıldığı Yasin-i Şerif bulunan dua kitabı koyan liseli Cansu, acılı ailelerin ve gazilerin yüreğine dokundu.

Asri Mezarlıktaki Hava Şehitliği'ne giden şehit ailelerin, kabirlerin üzerindeki "Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun, okuduktan sonra yerine koyunuz. Allah dualarınızı kabul etsin. Cansu." yazılı notun bulunduğu dua kitapları dikkatlerini çekti.

Durumu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'ya aktaran aileler, notun üzerinde adı yazılı Cansu'yu araştırmaya başladı.

Tesadüfen derneğe gelen bir arkadaşı vasıtasıyla Cansu'ya telefonla ulaşan Kumartaşlı, duyarlı davranışından dolayı kendisine teşekkür etti.

AA muhabirine bilgi veren Kumartaşlı, şehitlikteki kabirlerin üzerindeki manzara karşısında çok duygulandıklarını söyledi.

İsmail Kumartaşlı, "Şehitlikte 37 şehidimiz var, 19'unda dua kitabı var. Ciddi de bir çalışma yapmış. Buradaki bütün şehitlerimizin isimlerini de almış gitmiş. Bizi çok duygulandırdı." diye konuştu.

Kumartaşlı, ellerinde sadece "Cansu" isminin olduğunu ve bu duyarlı insanı bulmak için araştırma başlattıklarını anlattı.

Dernekte tesadüfen karşılaştıkları bir kişinin Cansu'yu tanıdığını söylemesi üzerine kendisine cep telefonuyla ulaştıklarını anlatan Kumartaşlı, "Telefonda konuştuğumuzda Cansu, 'Emirdağ'da Anadolu Lisesi'nde yatılı olarak okuyan bir gencim. Afyonkarahisar'da yaşıyorum ancak hafta sonları şehre geliyorum.' dedi. Hakkındaki bilgimiz şimdilik bu kadar. Biz de kendisine duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kumartaşlı, Cansu'nun, bütün şehit anne ve babalarının kalbine girdiğini, yüreğine dokunduğunu söyledi. Kumartaşlı, kalbi küçücük ama vatan ve bayrak sevgisiyle dolu olan Cansu'ya şehit aileleri ve gaziler adına teşekkür etti.

Şehit babası Fuat Saraç ise liseli Cansu'nun harçlıklarından ayırarak bu anlamlı davranışı göstermesinin kendilerini duygulandırdığını vurgulayarak, "Cansu'yu en kısa zamanda okulunda ziyaret edeceğiz. İnşallah onu onurlandırmak ve ödüllendirmek istiyoruz. Emeğine ve zahmetine katlandığı için Cansu'ya çok teşekkür ediyoruz." dedi.