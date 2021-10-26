Tokat'ta "TBMM'nin açılışının 101. yılında Türklerin demokrasi geleneği" sempozyumu yapıldı - Son Dakika

Tokat'ta, "TBMM'nin açılışının 101. yılında Türklerin demokrasi geleneği sempozyumu" düzenlendi.

TBMM himayesinde, Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) iş birliği ile düzenlenen sempozyum, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere üniversitelerinin sunduğu imkanlar hakkında bilgi verdi.

Yeniden yüz yüze eğitime başlamanın, öğrencileri 1,5 yıl sonra tekrar üniversitede görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Şahin, "Tüm öğrencilerin sağlıklı ve başarı dolu bir yıl geçirmelerini diliyorum. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Sempozyum düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. İsmet Türkmen da sempozyumun ardından bir külliyat oluşturulacağını, bunun da dünya ve Türk bilim dünyasına sunulacağını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından sempozmum kapsamında oturumlar gerçekleştirildi.

Seminere TOGÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İsa Gökçe, Prof. Dr. Bekir Süha Parlaktaş, Prof. Dr. İbrahim Özbay, Genel Sekreter Fatih Alhan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Zeynep Müjde Sakar katıldı.