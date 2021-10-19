Turhal ve Yeşilyurt'ta Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Turhal Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bahri Topsakal ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Törende konuşan Topsakal, 19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü olarak ilan ederek kendilerini onurlandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Makamını vatandaştan üstün gören ve makamının esiri olan değil biz muhtarlar gibi halkın hizmetkarı olan idarecilerin karşısında da her zaman saygıyla eğiliyoruz. Muhtar, devlet ile vatandaş arasında köprü görevi üstlenen, 24 saat vatandaşın istek, talep ve sorunlarını dinleyerek çözümü noktasında çaba sarf eden fedakar insandır." dedi.

Törene, Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, İlçe Emniyet Müdürü Nadir Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Yeşilyurt

Yeşilyurt Hükümet Konağı önündeki tören, Atatürk Anıtı'na muhtarlık çelenginin muhtarlar tarafından sunulmasıyla başladı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Yeşilyurt 100. Yıl Mahallesi muhtarı Salih Çınar, "Biz muhtarlara Muhtarlar Günü'nü armağan eden Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, muhtarları makamında ağırladı.