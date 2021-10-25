ÜNİVERSİTELİLER, NEMRUT KRATER GÖLÜ'NÜ GEZİP BİTKİ TÜRLERİNİ İNCELEDİ - Son Dakika

SİİRT Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencileri, Bitlis'in Tatvan ilçesine gelerek 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nün ekolojik yapısı ile çevresindeki endemik bitki türleri üzerinde inceleme yaptı.

Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nde okuyan bir grup son sınıf öğrencisi, gözlem ve çalışmak için yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Bitlis'e gelerek Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater Gölü Nemrut'u gezdi. Öğrenciler, öğretim üyeleri ile birlikte Avrupalı Seçkin Destinasyonlar kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' de alan Nemrut Krater Gölü'nün ekolojik yapısını, çevresindeki endemik bitki türlerini inceledi, ayrıca fay hatları konusunda araştırma yaptı. Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Doç. Dr. Adnan Alkan, Nemrut Krater Gölü'nün Bitlis sınırları içerisinde çok özel bir alana sahip olduğunu söyledi.

'GÖRÜLMESİ GEREKEN ÖZEL SAHALARDAN BİRİ'

Alkan, Hem biyolojik, hem jeomorfolojik açıdan çok özel bir saha. Burası dünyanın en güzel yerlerinden biri. Bundan dolayı da arazi çalışmaları kapsamında öğrencilerimizi Nemrut'a getirdik. İlk defa gören öğrencilerimiz oldu. Çok etkilendiler, gerçekten büyüleyici bir atmosferi var. Özellikle sonbaharda renklerin harmonisini görebilirsiniz. Endemik bitkilerin de yoğun bir şekilde olduğu bu ortamda çok özel bir manzara ortaya çıkarıyor. Bu anlamda Nemrut görülmesi mutlaka gereken özel sahalardan biridir dedi. Öğrenciler ise alanda verimli bir çalışma yaptıklarını, ayrıca sonbahar renklerine bürünen Nemrut'a hayran kaldıklarını söyledi.