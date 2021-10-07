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Van'da gümrük kaçağı 99 kilo 940 gram gümüş ele geçirildi - Son Dakika

Van'da gümrük kaçağı 99 kilo 940 gram gümüş ele geçirildi

07.10.2021 09:04
Van'da gümrük kaçağı 99 kilo 940 gram gümüş ele geçirildi

Van'da 24 külçe halinde 99 kilo 940 gram gümrük kaçağı gümüş, 519 cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'da 24 külçe halinde 99 kilo 940 gram gümrük kaçağı gümüş, 519 cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünleri satan ve nakledenlerin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesindeki eve operasyon düzenlendi.

Evde ve bir araçta yapılan aramada, 24 külçe halinde 99 kilo 940 gram gümrük kaçağı gümüş, 519 cep telefonu ile 497 aksesuar ve 140 paket sigara bulundu.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı

Van'da gümrük kaçağı 99 kilo 940 gram gümüş ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu, Polis, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da gümrük kaçağı 99 kilo 940 gram gümüş ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da gümrük kaçağı 99 kilo 940 gram gümüş ele geçirildi - Son Dakika
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