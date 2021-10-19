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Yalovalı kadın muhtar hem mahallelinin sevgisini hem ödülleri kazandı - Son Dakika

Yalovalı kadın muhtar hem mahallelinin sevgisini hem ödülleri kazandı

19.10.2021 12:09
Yalovalı kadın muhtar hem mahallelinin sevgisini hem ödülleri kazandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının değerlendirmesi sonucu 2018'de en başarılı 10 kadından biri seçilen, bu yıl da bir dernekten ödül alan Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi Muhtarı Ebru Filiz, üst üste 3. döneminde görevini sürdürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının değerlendirmesi sonucu 2018'de en başarılı 10 kadından biri seçilen, bu yıl da bir dernekten ödül alan Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi Muhtarı Ebru Filiz, üst üste 3. döneminde görevini sürdürüyor.

Ebru Filiz, 29 Mart 2009'da muhtarlığa seçildikten sonra başarılı çalışmalarıyla mahallelinin gönlünü kazandı.

Filiz, 2014 ve 2019 seçimlerinde de mührü kendisine emanet eden mahalleliden, anneleri, ablaları, kardeşleriymiş gibi sevgi ve saygı görüyor.

Ev kadınlarına yönelik "Damla Projesi" ile ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine destek amaçlı "Filiz Projesi", Ebru Filiz'e 2018'de ödül getirdi. Çalışıp ev ekonomilerine destek olmak isteyen kadınlar için muhtarlığın yanında çadırlar kurduran Filiz, 35 kadının el işi ürünlerini ve hazırladığı yiyecekleri satmalarını sağladı.

Muhtar Filiz'in, üniversiteyi kazanarak şehir dışında eğitim gören ve maddi durumu iyi olmayan 26 öğrenciye hayırsever iş insanlarınca aylık 150 ila 250 lira burs desteği sağlanan projesi ise devam ediyor.

Bu projelerinden dolayı Filiz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla yılın en başarılı 10 kadınından biri seçildi.

Ödülünü 8 Mart 2018'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Filiz, bu yıl da bir dernek tarafından ödüle layık görüldü.

Ebru Filiz, AA muhabirine, büyük bir mahalle olan görev yerinde, 2009'da en yakın rakibinin 300 oy farkla önünde muhtar seçildiğini söyledi.

Seçim sürecinde yaşadıklarını aktaran Filiz, şöyle konuştu:

"İlk bu fikrimi babamla paylaştım. Babam 'Katiyen olmaz, kim oy verecek. Bizi rezil mi edeceksin?' dedi. Babamın kapısını çarptım ve çıktım. 'Oyunu istemiyorum.' dedim. Babam benden sonra takım elbisesini giymiş ve bana oy istemek için gece aile dostlarını dolaşmaya başlamış. Bir hafta sonra 'Oyunu verecek misin?' dedim. Bu şekilde bu yola girdik ve 1,5 aylık çalışmayla güzel bir başarı sağladık. İnsanlara verdikleri oylara karşılık güzel çalışmalar yaptığımıza inanıyorum. Örnek olarak kadınlara ve üniversiteyi kazanan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yönelik bir projemiz vardı. Çalışıp eşine destek olmak isteyen 35 kadınımızla yola çıktık. Muhtarlığın sağ ve sol kısmında belediyemizin desteğiyle güzel çadırlar kurduk. Evlerinde yaptıkları ürünleri pazar halindeki çadırlarda satıyorlardı. Çok büyük başarı elde ettik. Onlar çok iyi para kazandı, borçlarını ödeyebildi. Üniversite öğrencileriyle ilgili burs projemiz de devam ediyor."

Saha çalışmalarına yöneldiler

Filiz, çalışmalarının karşılığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yalova'yı en iyi şekilde temsil ederek memleketine ödülle döndüğünü, bu yıl da Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneğince "en başarılı muhtar ödülü"ne layık görüldüğünü söyledi.

Eskiden muhtarların yaptığı işlemlerin birçoğunun nüfus müdürlüklerince yerine getirilmesinden dolayı kendisi ve mevkidaşlarının saha çalışmalarına, proje üretmeye yöneldiğini dile getiren Filiz, "2018'e kadar muhtarlık kurumunun sigortasını kendimiz ödüyorduk. Şu an devlet hükmünde ödeniyor. Eskiye nazaran birçok iyileştirme görüyoruz. Sağ olsun Sayın Süleyman Soylu muhtarları el üstünde tutuyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da 'Muhtarlar uç beylerimizdir, sakın onları üzmeyiniz.' lafıyla kurumların bütün kapıları daha net, daha şeffaf bizlere karşı." diye konuştu.

Mahalle esnafı memnun

Kuaför Mehmet Topal ise Filiz'den çok memnun olduklarını belirterek, "Allah kendisini başımızdan eksik etmesin. En ufak sorunumuzda yardımımıza yetişiyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Esnaf Elif Ertuğrul da bir kadın olarak onunla gurur duyduklarını ifade etti.

Filiz'in uzun yıllar görevde kalmasını istediklerini söyleyen Ertuğrul, "Ne zaman başımız sıkışsa, derdimiz olsa kapısını çaldığımızda geri çevirmez hatta geç saatlerde dahi arayabiliyoruz. Mahallemizin adeta annesi, arkadaşı, kardeşi hatta sırdaşı." değerlendirmesinde bulundu.

Yalovalı kadın muhtar hem mahallelinin sevgisini hem ödülleri kazandı
Yalovalı kadın muhtar hem mahallelinin sevgisini hem ödülleri kazandı
Yalovalı kadın muhtar hem mahallelinin sevgisini hem ödülleri kazandı
Yalovalı kadın muhtar hem mahallelinin sevgisini hem ödülleri kazandı
Yalovalı kadın muhtar hem mahallelinin sevgisini hem ödülleri kazandı

Çiftlikköy, Yalova, Muhtar, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalovalı kadın muhtar hem mahallelinin sevgisini hem ödülleri kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalovalı kadın muhtar hem mahallelinin sevgisini hem ödülleri kazandı - Son Dakika
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