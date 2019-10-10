Son Dakika Haberleri: Hacı Bayram Cami'nde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu
Son Dakika Güncel Hacı Bayram Cami'nde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu

Hacı Bayram Cami'nde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunarak dua edildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunarak dua edildi.(1)

<a class='keyword-sd' href='/haci-bayram/' title='Hacı Bayram'>Hacı Bayram</a> Cami'nde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:38 Kaynak: AA
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Barış Pınarı Harekatı
Topçu atışlarıyla vurulan Tel Abyad görüntülendi: Bölgede sessizlik hakim Hacı Bayram Cami'nde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Harekat planlandığı şekilde devam etmektedir

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