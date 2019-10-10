Hacı Bayram Cami'nde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunarak dua edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:38 Kaynak: AA
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunarak dua edildi.(1)
Barış Pınarı Harekatı Topçu atışlarıyla vurulan Tel Abyad görüntülendi: Bölgede sessizlik hakim Hacı Bayram Cami'nde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Harekat planlandığı şekilde devam etmektedir