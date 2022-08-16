Nevşehir Hacıbektaş'ta delikli taş yoğunluğu! Bazı vatandaşlar zor anlar yaşandı - Son Dakika
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Nevşehir Hacıbektaş'ta delikli taş yoğunluğu! Bazı vatandaşlar zor anlar yaşandı

16.08.2022 12:41

Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerine katılmak üzere Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine gelen vatandaşlar, Çilehane mevkiinde bulunan ve halk arasında geçenlerin günahsız olduklarına inanılan delikli taştan geçmek için yoğunluk oluşturdu.

Hacıbektaş ilçesinde dün başlayan 59'uncu Ulusal, 33'üncü Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor. Etkinliklere katılmak için Türkiye'nin yanı sıra, çeşitli Avrupa ülkelerinden ilçeye gelen vatandaşlar, mekanları ziyaret ederek dua ediyor.

Duyanlar akın akın geliyor! Bu taşın içinden geçebilenlerin günahsız olduğuna inanılıyor

DELİKLİ TAŞTAN GEÇMEYE ÇALIŞTILAR

Çilehane mevkiinde bulunan delikli taş, bölgeye gelenlerin ilgisini çekiyor. Delikli taştan geçmek isteyen vatandaşlar, bölgede yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar, delikli taştan geçerken zor anlar yaşadı.

Duyanlar akın akın geliyor! Bu taşın içinden geçebilenlerin günahsız olduğuna inanılıyor

"GEÇEMEYENLER ADAK ADAYIP BİR DAHA DENİYOR"

Delikli taştan geçmeye çalışan Veysel Fırat, Gazievi Cemevi'nden geldiğini belirterek, "Halk arasındaki inanca göre, buradaki delikli taştan geçenler günahsız olduklarına inanırlar ya da günahlarından arındığını düşünürler. Geçemeyenler adak adayıp, bir daha deneyecekler. İnsanların buraya akın etmesi güzel bir şey. İnsanların geçmişten gelen geleneklerini yaşatması güzel" diye konuştu.

Duyanlar akın akın geliyor! Bu taşın içinden geçebilenlerin günahsız olduğuna inanılıyor
Duyanlar akın akın geliyor! Bu taşın içinden geçebilenlerin günahsız olduğuna inanılıyor
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2000 Evler TOKİ'de İçme Suyu Hattı Yenileniyor 2000 Evler TOKİ'de İçme Suyu Hattı Yenileniyor HACIBEKTAŞ'TA 'DELİKLİ TAŞ' YOĞUNLUĞU HACIBEKTAŞ'TA 'DELİKLİ TAŞ' YOĞUNLUĞU
Kaynak: DHA

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri, Hacıbektaş, Nevşehir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Nevşehir Hacıbektaş'ta delikli taş yoğunluğu! Bazı vatandaşlar zor anlar yaşandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir Hacıbektaş'ta delikli taş yoğunluğu! Bazı vatandaşlar zor anlar yaşandı - Son Dakika
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