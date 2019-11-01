Son Dakika Haberleri: Hacılar'da Gelecek 5 Yılın KASKİ Yatırımları Görüşüldü
Son Dakika Güncel Hacılar'da Gelecek 5 Yılın KASKİ Yatırımları Görüşüldü

Hacılar'da Gelecek 5 Yılın KASKİ Yatırımları Görüşüldü

6 saat önce

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Özgür Özdemir ile önümüzdeki 5 yılda Hacılar'da yapılacak yatırımları değerlendirdi.

Hacılar'da Gelecek 5 Yılın KASKİ Yatırımları Görüşüldü, System.String[]

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Özgür Özdemir ile önümüzdeki 5 yılda Hacılar'da yapılacak yatırımları değerlendirdi.


Hacılar Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıya Hacılar Belediyesi ile KASKİ Genel Müdürlüğü'nün ilgili yöneticileri de hazır bulundu.


Toplantı öncesi bir değerlendirme yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "KASKİ tarafından önümüzde ki dönemde ilçemize yapılacak yatırımları görüşmek üzere Genel Müdürümüz Özgür Özdemir Bey ve çok kıymetli ekibiyle bir toplantı icra ediyoruz. Altyapıya her zaman önem veriyoruz. KASKİ'de bizim çözüm ortaklarımızdan. İlçemize bugüne kadar yaptıkları yatırımlardan dolayı kendilerine ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli büyüğümüz Memduh Büyükkılıç Başkanıma da buradan teşekkürlerimi, selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Bilindiği üzere göreve geldiğimiz günden beri altyapı tamamlanmadan, üst yapıyla ilgili herhangi bir işlem yapılamayacağını özellikle vurguladık. Bugün de bunun bir ispatı kanıtı olarak çok değerli KASKİ ekibiyle birlikteyiz. İlçemize 2020 yılında ve devamı yıllarda yapılacak gerek içme suyu hatları gerekse kanalizasyon hatlarıyla ve diğer depolarımızla ilgili KASKİ'yi ilgilendiren tüm konularda istişarede bulunacağız. Bu vesileyle ben değerli genel müdürümüze ve ekibine şimdiden teşekkür ediyorum. Yapılacak çalışmalarında ilçemize, ilimize hayırlı olmasını diliyorum." İfadelerini kullandı. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Yeni vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a imar yanıtı: Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum Gri listede yer alan terörist Muhacir Duman etkisiz hale getirildi Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı 2 kadın terörist Kilis'te yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 21:44:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hacılar'da Gelecek 5 Yılın KASKİ Yatırımları Görüşüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]