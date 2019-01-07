Hacılar Kaymakamlığı: Sokak Hayvanlarına Yönelik İtlaf Yok
30 dakika önce
KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde Kaymakamlık, lise öğrencisi Mehmet Özer'in köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitirmesinin ardından sokak köpeklerinin itlaf edildiği iddialarını yalanladı.
KAYSERİ'nin Hacılar
ilçesinde Kaymakamlık
, lise öğrencisi Mehmet Özer
'in köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitirmesinin ardından sokak köpeklerinin itlaf edildiği iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, "İlçemiz düzeyinde sokak hayvanlarına yönelik herhangi bir itlaf söz konusu değildir" denildi.
Geçen Cuma günü meydana gelen olayda, Baki-Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi
9/A sınıfı öğrencileri Mehmet Özer (14) ve Hacı Ali Tuğrul (14), okul çıkışı evlerine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Mehmet Özer, parçalanarak olay yerinde yaşamını yitirirken, Hacı Ali Tuğrul ise yaralı kurtuldu.
Hacılar Kaymakamlığı, olayın ardından ilçedeki sokak köpeklerinin itlaf edildiğine yönelik sosyal medyadaki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlçemizde 3 gün önce meydana gelen ve bir lise öğrencimizin vefatı, bir lise öğrencimizin ise yaralanmasıyla sonuçlanan müessif olayla ilgili olarak, Belediye Başkanlığı bünyesinde ilgili kanun ve yönetmelik kapsamında gerekli bütün çalışmalar yapılmaktadır. İlçemiz düzeyinde sokak hayvanlarına yönelik herhangi bir itlaf söz konusu değildir. Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve ilçemizde hayvan itlafının yapıldığı yönündeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:02 Kaynak: DHA
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