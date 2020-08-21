Hadim'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Çarşı içi ve ana caddenin dezenfekte edildiği aktarılan açıklamada, "Ekiplerimiz bu bölgelerde temizlik çalışmaları yapmaktadır. Çalışmalar, aralıklarla devam edecektir." denildi.

Hadim Belediyesinden yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilçe merkezinin bazı noktalarında dezenfekte çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 15:29

Kaynak: AA

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