Snob Magazin'in özel haberine göre; Son haftalarda zor günler geçiren Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldığı iddia ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde Yıldırım'ın Hadise'yle kaldığı evden ayrıldığı söylenmişti. Çıkan haberler yüzünden kötü günler geçiren şarkıcı, Instagram'dan sevgilisi takipe de almasına rağmen ayrılık haberlerine engel olamamıştı. Yıldırım'ın yakın çevresinden öğrendiğimizde göre, sıkıntılı dönemi atlatan çift, beraberliklerine devam ediyor. Hadise, geçtiğimiz günlerde annesi Gülnihal Açıkgöz'ü Belçika'da ziyaret etmişti.