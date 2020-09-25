Son dakika haber! Hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet böyle çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet böyle çarpıştı: 2 yaralı

-Elektrikli bisiklette bulunanlar yola savruldu

-Kaza anı ise bir iş yeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

DÜZCE - Düzce kent merkezi Küçüksu köprüsü mevkiinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kaza ise saniye saniye görüntülendi.

Trafik kazası Cedidiye Mahallesi Celal Kasapoğlu Caddesi Küçüksu köprüsü mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Bülent A. idaresinde ki Dacia marka 54 FM 153 plakalı hafif ticari araç karşından karşıya geçmeye çalışan Saffan Sadeddin idaresinde ki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile elektrikli bisiklet sürücüsü Saffan Saddedin ve arkasında yolcu olarak bulunan Raşid Seyyid Racih savrularak asfalt zemine düştüler. Yaralanan iki yabancı uyruklu şahıs sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatılırken kaza anı an saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.