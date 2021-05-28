Hafta sonları çalıştığı lokantadan ilham alıyor; genç şarkıcının maksi single'ı çıktı - Son Dakika

24 yaşındaki şarkıcı Beyza Aydın, 'Tadı Yok' adlı parçasıyla müzik dünyasına ilk adımı attı. Hollanda'da yaşayan ve aynı zamanda psikoloji öğrencisi olan genç sanatçı, ilhamını hafta sonları çalıştığı İtalyan lokantasından alıyor.

Müzik dünyası genç sanatçılarla renklenmeye devam ediyor. Son olarak Hollanda'nın Zwolle şehrinde yaşayan 24 yaşındaki Türk şarkıcı Beyza Aydın, 3 şarkıdan oluşan maxi single çalışmasıyla müzik dünyasına ilk adımı attı. Single'a ismini veren 'Tadı Yok' şarkısının video klibi 18 Mayıs'ta tüm dijital platformlarda yayınlanan Aydın, "Bu çalışma, profesyonel anlamda müzik dünyasına attığım ilk adım olması bakımından çok kıymetli. Temennim, yeteneğine güvenen her gence inandığı yolda ilerlemeye devam etmesi için güç verebilmek" dedi.

HAFTA SONLARI ÇALIŞTIĞI İTALYAN LOKANTASINDAN İLHAM ALIYOR

Müzik kariyerinin yanında pek çok alanda kendini geliştirmeye devam eden Aydın, "Aslında pazarlama ve iletişim mezunuyum. Şimdi ise Hollanda'da Saxion Üniversitesi'nin Psikoloji bölümünde eğitim alıyorum. Hafta sonları küçük ama tatlı bir İtalyan lokantasında çalışıyorum. Bunun en çok keyif aldığım yanı, her gün farklı hikayeleri olan insanlarla sohbet etmek. Bu benim için büyük bir ilham kaynağı" diye konuştu.

"EN BÜYÜK HEDEFİM ÇOK YÖNLÜ BİR MÜZİSYEN OLMAK"

Müzikle küçük yaşta anne ve babası sayesinde tanıştığını söyleyen Beyza Aydın, kariyer yolculuğuna yön veren isimlere de değindi. Aydın, "Evde, arabada sık sık müzik dinlenir, şarkılar söylenirdi. Ayna, Kıraç, Muazzez Ersoy, Kubat gibi sanatçılarla o zamanlar tanıştım. Yaşım ilerledikçe müziğe olan merakım da arttı. Lise döneminde müziğe olan merakım beni şan dersileri almaya yöneltti. Bu süreçte daha çok İngilizce parçalar dinlemeye başladım. Radiohead, Muse, Lana Del Rey, Beyonce, Christina Aguilera ve Amy Winehouse idollerim arasındaydı. Ama kendimi hiçbir zaman kısıtlamadım. Pop, Rack, Jazz, Türk Sanat Müziği, R&B ve Arabesk başta olmak üzere pek çok tarzda şarkı söylemeye devam ettim. İlerleyen zamanlarda dansa da merak sarıp, street dance/hiphop eğitimi almaya başladım ve profesyonel dans ekipleri ile ulusal çapta düzenlenen dans yarışmalarına katıldım. En büyük hedefim, çok yönlü bir müzisyen olmak" ifadelerini kullandı.