Hakan Çakır Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara'da annesi ve kız kardeşi ile eve giderken yaşadıkları sözlü taciz sırasında çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Hakan Çakır'ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasında sanıklar, Hakan Çakır'ı bıçakladıklarını reddederek, olayın nasıl meydana geldiğini bilmediklerini iddia etti. Duruşma 4 Mart'a bırakıldı.

Ankara Keçiören'de annesi ve kız kardeşi ile eve giderken maruz bırakıldıkları sözlü taciz sırasında saldırganların bıçaklaması üzerine hayatını kaybeden Hakan Çakır davasının ilk duruşması, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşma öncesi baba Şahin Çakır'a destek vermek isteyen yakınları adliye koridorunda "Şahin Çakır yalnız değildir", "Sokakta katil istemiyoruz", "Hak, hukuk, adalet", "Katili değil Hakan'ı koru" sloganları attı.

Sanık yakınlarının da bunun üzerine karşı slogan atmalarının ardından polisler sanık yakınlarını adliyeden çıkardı. Mağdur aileler tarafından oluşturulan "Sokak Çetesi Mağdurları", "Trafik Çetesi Mağdurları" ve "Akran Zorbalığı Mağdurları" adı verilen aileler de Çakır ailesine destek vermek amacıyla adliyeye geldi.

Kapalı yapılan duruşmaya edinilen bilgiye göre tutuklu sanıklar 45 yaşındaki Cemal Zeynal, suça sürüklenen çocukları 14 yaşındaki T.Y.Z ile suça sürüklenen çocuk 17 yaşındaki B.S.Z, 19 yaşındaki Ahmet Emir Zeynal ile tutuksuz sanık Umut Kılınç katıldı. Duruşmada, müştekiler Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır da hazır bulundu.

Olay yerine bıçakla gelme muamması

Edinilen bilgilere göre, sanıklar, suçsuz olduklarını, olayın nasıl meydana geldiği hakkında bir bilgilerinin olmadığını savundu. Sanık Cemal Zeynal'in de olay yerine bıçakla gittiğini reddettiği ve olay yerine bıçakla gelenin Umut Kılınç olduğunu söylediği belirtildi.

Sonraki duruşma 4 Mart'ta

Beyanların ardından savcılık mütalaasında, suça sürüklenen çocukların telefon incelemelerinin yapılması ve HTS kayıtlarının istenmesi, sanık Umut Kılınç'ın tutuklanması talep edildi.

Mahkeme Heyeti, ara karar kurarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına, suça sürüklenen çocukların telefon incelemelerinin ve HTS katyıtlarının istenmesine karar verdi.

Heyet, tutuksuz sanık Umut Kılınç'ın ise tutukluluk talebini reddederek, adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti. Bir sonraki duruşma 4 Mart'a bırakıldı.

Kız kardeş Melisa Nur Çakır: "Oğlu katledilen bir annenin yanında yalan ifadelerle yalan gözyaşları döktüler"

Duruşmanın ardından Çakır ailesi, avukatları ile basın açıklaması yaptı. Hakan Çakır'ın kız kardeşi Melisa Nur Çakır, "Üç kardeş yan yana oturuyorlardı, güzel muhabbet sohbet edebiliyorlardı, birbirlerine dokunup konuşabiliyorlardı. Ama ben bunu artık yapamıyorum. ve bunların gözümün önünde olması da acı veriyor. Ben bu kadar arsız bir topluluk görmedim. Mahkemeye girdiğimizde hala 'Zeynal ailesi masum' sloganları atılıyordu. Babamın dediği gibi gerçekten içeride iyi beslemişler. Çok alışkın bir şekilde, sanki her gün yaptıkları bir şeymiş gibi mahkemeye çıktılar. ve bir de utanmadan 'biz ailemizi korumaya çalıştık', 'ben kardeşimi korumaya çalıştım' dediler. Utanmadan bunları söylediler. Anneleri de aynı şekilde. Oğullarım 'yara aldı' diye konuştu, annemin önünde gözyaşı döktü. Timsah gözyaşlarıydı. Oğlunu kaybeden, oğlunu böyle bir durumda kaybeden, oğlu katledilen bir annenin yanında yalan ifadelerle yalan gözyaşları döktüler. Yazıklar olsun" diye konuştu.

Baba Şahin Çakır: "Bizim üzerimize yıkmaya çalışıyorlar"

Baba Şahin Çakır da "Sanıklar ifadelerini değiştirdi. Derslerine çalışmışlar anladığım kadarıyla. Ama ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar, bu olayda bir gerçek var. Yaralılar, ölümler bizde. Onlarda hiçbir şey yok. Yani kafalarına göre 'biz suçsuzuz' diyorlar. Bizim üzerimize yıkmaya çalışıyorlar işin açıkçası. Aynı olay gözümüzün önünde tekrar canlandı ama adamlar içeride yiyip içmiş yani. Güzel beslemişler. Sadece bunları söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Alınan beyanlar ilk başta soruşturma aşamasında alınan ifadelerden farklıydı"

Çakır ailesinin avukatı Umur Yıldırım da açıklamasında şunları kaydetti:

"İlk duruşmada tarafların hepsi dinlendi. Alınan beyanlar ilk başta soruşturma aşamasında alınan ifadelerden farklıydı. Mahkeme heyeti de bu farklılığı tespit etti ve hep bu farklılıklar üzerinden gitti. Mahkeme Başkanı, sanıklara 'Aşamalarda verdiğiniz ifadelerle şimdikiler farklı. Bunun sebebi ne' diye sordu. Sanıkların hepsi de 'yeni verdiğimiz ifadeler doğrudur' dedi.

Bize göre maddi gerçek bir şekilde ortaya çıktı. Yani Zeynel ailesinin tamamı ve Umut iştirak halinde bu suçu işlediği ortaya konuldu. Deliller de bunu gösteriyor. Yine kriminal raporlarında hem maktul yani vefat eden Hakan'ın üstünde her bir sanığın kan izi vardı. Bunlar da yine zapta geçti."