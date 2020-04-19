Hakem ve gözlemcilere ücretsiz maske dağıtıldı

Tüm dünyayı etkisini göstermeye devam eden korona virüs salgını nedeniyle, TFFHGD Zonguldak Şubesi tarafından maske ihtiyacı olan hakem ve gözlemcilere ücretsiz olarak maske dağıtımı yapıldı.



TFFHGD Zonguldak Şube Başkanı Ümit Kaya, geçtiğimiz günlerde üyelerine maske dağıtımı gerçekleştireceklerini açıklamıştı. Üyelerinin evden çıkmasını istemeyen dernek yönetimi, sağlık maskelerini ve siper maskelerini bizzat üyelerinin evlerine kendileri getirdi.



TFFHGD Zonguldak Şubesi tarafından yapılan açıklamada "TFFHGD Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu olarak, maske ihtiyacını belirten hakem ve gözlemcilerimize ücretsiz sağlık maskesi ve siper maske dağıtımı gerçekleştirildi. Bu süreç zarfında ihtiyacını belirtilen hakem ve üyelerimize, ileri ki günlerde de sağlık setleri dağıtılmaya devam edecektir. Yeter ki siz sevgili hakem ve gözlemcilerimiz sağlıklı bir şekilde evinizde kalın. Daima yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi. Ayrıca TFFHGD Zonguldak Şube Başkanı Ümit Kaya, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'e siper maske temininde yardımında bulundukları için teşekkür etti.



Öte yandan Başkan Kaya, sahada zor şartlar altında görev yapan spor muhabirlerini de unutmayarak pazartesi günü de muhabirlere dağıtım yapılacağını söyledi. - ZONGULDAK