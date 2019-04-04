Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Şehit Ailelerine Ziyaret

Hakkari'de Şehit Ailelerine Ziyaret

1 saat önce

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü şehit ailelerini ziyaret etti.

Hakkari'de Şehit Ailelerine Ziyaret, System.String[]
Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü şehit ailelerini ziyaret etti.

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü idareci ve personellerinin katılımı ile şehit Şaban Özdemir ve Naci Çiftçi'nin aileleri ziyaret edildi. Kurum personelleri, ziyaretler esnasında şehit ailelerinin sorun ve taleplerini dinlediler.

Şehit aileleri ise, memnuniyetlerini dile getirerek kendilerini ziyaret eden kurum personellerine teşekkür ettiler.

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, il genelinde şehit aileleri ziyaretlerinin sürdüğünü belirterek, yapılan ziyaretlerin daha sık yapılmasını, sorun ve sıkıntılarında ise yalnız olmadıklarını hissettirmelerinin çok önemli olduğunu dile getirdiler. Yetkililer, "Müdürlüğümüz tarafından ziyaret edilen ailelere çeşitli hediyeler takdim edilmiştir. Şehit ailelerimiz, yapılan ziyaretler nedeni ile kurum amirlerine ve personellerine teşekkür ettiler. Şehit ailelerine ziyaretlerimiz periyodik olarak devam edecektir" dediler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:53 Kaynak: İHA

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