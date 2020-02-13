Hakkari merkez ve 3 ilçesinde okullara kar tatili - Son Dakika

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Hakkari merkez ve 3 ilçesinde okullara kar tatili
6 saat önce
HAKKARİ'de yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:00 Kaynak: DHA
HAKKARİ'de yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, tatil edildi. Hakkari ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar nedeniyle Hakkari merkez, Yüksekova, Çukuca ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün için tetil edildi.
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