Hakkari merkez ve 3 ilçesinde okullara kar tatili - Son Dakika
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Hakkari merkez ve 3 ilçesinde okullara kar tatili

6 saat önce

HAKKARİ'de yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, tatil edildi.

Hakkari merkez ve 3 ilçesinde okullara kar tatili, System.String[]

HAKKARİ'de yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, tatil edildi. Hakkari ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar nedeniyle Hakkari merkez, Yüksekova, Çukuca ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün için tetil edildi.


Yüksekova, Şemdinli, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:00 Kaynak: DHA
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