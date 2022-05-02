Hakkari Valisi Akbıyık, güvenlik güçleriyle bayramlaştı - Son Dakika
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Hakkari Valisi Akbıyık, güvenlik güçleriyle bayramlaştı

02.05.2022 20:38
Hakkari Valisi Akbıyık, güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kontrol noktalarındaki güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kontrol noktalarındaki güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, Yeni Köprü jandarma ve Depin polis yol kontrol noktalarındaki güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Akbıyık, daha sonra Kırıkdağ ve Çanaklı köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Akbıyık'a ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek eşlik etti.

Hakkari Valisi Akbıyık, güvenlik güçleriyle bayramlaştı
Hakkari Valisi Akbıyık, güvenlik güçleriyle bayramlaştı
Hakkari Valisi Akbıyık, güvenlik güçleriyle bayramlaştı
Hakkari Valisi Akbıyık, güvenlik güçleriyle bayramlaştı
Hakkari Valisi Akbıyık, güvenlik güçleriyle bayramlaştı

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Güvenlik güçleri, Jandarma, Hakkari, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari Valisi Akbıyık, güvenlik güçleriyle bayramlaştı - Son Dakika


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