Halay çeken ve erik dalı oynayan robotlar ilgi odağı oldu - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen teknoloji şenliğinde, dans eden, halay çeken, erik dalı oynayan, spor yapan robotlar izleyenlerden büyük beğeni aldı.

Covid-19 haritasında mavi kategoride yer alan Şanlıurfa'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle hayat kısmen normale döndü. Bu kapsamda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir alışveriş merkezinde teknoloji şenliği düzenlendi. Etkinliğe katılan çeşitli okullardan öğrenciler, tasarladıkları robotlarla herkesin beğenisi topladı.

Etkinliğin son gününde dans eden, halay çeken ve erik dalı oynayarak performanslarını sergileyen robotlara vatandaşlar da alkışlarıyla eşlik etti. Özellikle korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukların hayranlıkla izlediği robotlar, ilgi odağı oldu. Etkinlikte, dereceye yapan robot sahiplerine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ferit Dağdeviren ile Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ tarafından plaket verildi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Muhammed Emin Çelik, halay çeken ve dans eden robotları görünce çok şaşırdığını belirterek, bu tür etkinliklerin devam etmesini istedi. - ŞANLIURFA