Son Dakika Haberleri: Halı ve kilim dokuma kursu açıldı
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Halı ve kilim dokuma kursu açıldı

6 saat önce

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde halı ve kilim dokuma kursu açıldı.

Halı ve kilim dokuma kursu açıldı, System.String[]

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde halı ve kilim dokuma kursu açıldı.


İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan halı ve kilim dokuma kursunu ziyaret eden Kaymakam Ahmet Özdemir, kursla ilgili bilgi aldı. Kursa katılanların hem bir meslek öğrendiklerini, hem de aile bütçelerine katkıda bulunduklarını söyleyen Kaymakam Özdemir, ilk dokunan halının kesimini de gerçekleştirdi. - MALATYA

Ahmet Özdemir, Hekimhan, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:28 Kaynak: İHA
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