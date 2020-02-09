Halide Edip Adıvarspor: 2-2

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Okan Kayataş (xx), Necdet Çelik (xx), Ozan Burak Akduman (xx)

HALİDE EDİP ADIVARSPOR: İhsan Turgut Kirveli (xx)- Necati Yakuplar (xx), Muhammet Raşit Şahingöz (x) (Dk.78 Tugay Keleş), Hüseyin Afkan (xx), Batuhan Kayıkçı (x) Dk.18 Alihan Bel), Çağatay Çeken (xx), Dursun Türk (x), Gökhan Berkay Yıldız (x) (Dk.61 Civar Çetin), Furkan Mehmet Tuncer (xx), Furkan Akbulut (x), Fevzi Can Bozkuş (xx)

GOLLER: Dk.28 Hamit Bayraktar, Dk.45+ Ahmet Baykal, Dk.90+ Erkan Çam (Kendi Kalesine) (Osmaniyespor) - Dk. 82 Furkan Mehmet Tuncer ( Halide Edip Adıvarspor)

SARI KARTLAR: Dk.19 Kerim Bölük, Dk.35 Soner Birinci, Dk.90+ Ekrem Sütçü (Osmaniyespor), - Dk.30 Hüseyin Afkan, Dk. 80 Fevzi Can Bozkuş (Halide Edip Adıvarspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 22'nci hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Halide Edip Adıvarspor ile 2-2 berabere kaldı. 7 Ocak Stadı'nda saat 13.30'da başlayan maçı, Okan Kayataş, Necdet Çelik ve Ozan Burak Akduman hakem üçlüsü yönetti. Çok sayıda taraftarın izlediği karşılaşmanın 28'inci dakikasında Osmaniyesporlu Hamit Bayraktar takımının ilk golünü kaydetti. İlk yarının uzatma dakikalarında ise Ahmet Baykal topu filelerle buluşturdu. Karşılaşmanın 82'nci dakikasında Halide Edip Adıvarspor oyuncusu Mehmet Tuncer skoru 2-1 yaparken, uzatma dakikalarında Erkan Çam kendi kalesine attığı golle skorun 2-2 berabere yaptı. Takımlar birer puanla sahadan ayrılırken Osmaniyespor puanını 30'a yükseltti.

- Osmaniye