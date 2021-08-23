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Halılarınızı temizlerken bu uyarılara dikkat - Son Dakika

Halılarınızı temizlerken bu uyarılara dikkat

23.08.2021 15:45
Halılarınızı temizlerken bu uyarılara dikkat, System.String[]

Halı temizlemede kullanılan kimyasal maddelerin renklerinin akmasına neden olduğunu belirten halıcılar, alınan temizlik ürünlerinin iyi seçilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Halı temizlemede kullanılan kimyasal maddelerin renklerinin akmasına neden olduğunu belirten halıcılar, alınan temizlik ürünlerinin iyi seçilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Son dönemlerde üretiminde kimyasal malzemeler tercih edilen halılar, temizleme sırasında boya akıtması gibi birçok problemlere neden oluyor. Satıcı firmaların verdiği garanti süreleri ise halıları kullanım talimatlarına uygun temizlememek sonucunda geçerli olmuyor. Özellikle bu talimatlara uyulması gerektiğini belirten halıcı Recep Yılmaz, lekelenen halıların temizlenmesi konusunda vatandaşları her ürünü kullanmamaları gerektiği konusunda uyardı.

"Yeni nesil halılar kimyasal boyalarla renklendiriliyor"

Eskişehir'de 21 yıldır halıcılık yapan Recep Yılmaz, halıların eskiden daha kaliteli malzemelerle yapıldığını ve böylece leke çıkarırken boya akma sorunu yaşamadıklarını aktardı. Son yıllarda kimyasal kullanılarak boyanan halılarda kullanım talimatlarına uyulmadığında boya akması gibi sorunlarla karşılaşıldığını kaydeden Yılmaz, "Eskiden halılar kök boya ile kazanda belli bir süre kaynatılarak boyanıyordu. Organik malzemeler kullanılıyordu. Bu şekilde renklendirilen halıların rengi çamaşır suyuyla bile çıkmıyordu. Şimdi kimyasal malzemeler kullanılıyor ve ipliğin kalitesi de düştü. Her halıdan her leke çıkmıyor. Eskiden vatandaşların yüzde 80'i bulaşık deterjanı ile halı siliyordu, şimdi bu ürünlerde çamaşır suyu katkısı oluyor bu yüzden de kimyasal malzemelerle yapılan yeni nesil halılardaki lekeleri temizlemeye kalktığımızda boya tamamen halıya akıyor, halı temizlemeciler bile temizleyemiyor" dedi.

"Halılarınızı temizlerken kimyasal ürün kullanmayın"

Halı temizleme konusunda vatandaşların evde yapabilecekleri uygulamalara değinen halıcı Recep Yılmaz, doğru uygulama yapılmadığında halıların garanti sürelerinin geçerli olmadığını vurguladı. Halıları temizlerken özellikle kimyasal kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Dikkat etmemiz gereken, dökülen madde ne olursa olsun bol havlu peçeteyle halının zeminine inmesinin engellenmesi, sonrasında ise halının dokuma yönüne göre beyaz sabun kullanılarak silinmesidir. Eğer zorlu kahve, çay gibi maddeler döküldüyse de tampon yaptıktan sonra direkt yıkamacıya müracaat edilmesi gerekiyor. Kesinlikle kimyasal ve halı yıkamada çok etkili olduğu öne sürülen temizlik malzemelerini kullanmamalarını öneriyoruz, çünkü halıdaki boya da artık kimyasal olduğu için boyayı çözerek daha da yayılmasına sebep oluyor. Bu durumda yıkamacı da kurtaramaz. Böyle durumlarda halının garantisi de geçerli olmuyor. Ekspertiz halıyı incelediğinde tüketici bu koşullarda kullanım talimatlarını uygulamadığı tespit edildiğinde tüketici garantiden yararlanamıyor. Fiyatı daha uygun olan seri sonu ürünlerde ise çoğunlukla herhangi bir garanti bulunmuyor" diye konuştu.

"Halı çeşidine göre temizlik de değişiyor"

Halı çeşitleri hakkında bilgi veren Recep Yılmaz, son zamanlarda özellikle polyester malzemeden yapılan halıların kullanımının arttığını kaydetti. Yılmaz, "Halıda kullanılan malzemeye göre de leke tutuculuk oranı artıyor. Pamuklu gruplarda lekeler zor çıkıyor. Üst segment halılarda da aynı özellik ortaya çıkıyor. Bambu dediğimiz halılar, birkaç farklı iplik karışımı ile yapıldığı için onlara ayrı bir temizlik yapılması gerekiyor. Şu anda polyester halılar uygun fiyatlı olduğu için gündemimizde. Bu halıların yıkaması ve temizliği daha zor. Astım, bronşit hastaları bu halıları tercih ediyor. Bu tür halılar yıkama garantili olmuyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Halılarınızı temizlerken bu uyarılara dikkat
Halılarınızı temizlerken bu uyarılara dikkat
Halılarınızı temizlerken bu uyarılara dikkat
Halılarınızı temizlerken bu uyarılara dikkat
Halılarınızı temizlerken bu uyarılara dikkat

Recep Yılmaz, Eskişehir, Kimyasal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Halılarınızı temizlerken bu uyarılara dikkat - Son Dakika


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