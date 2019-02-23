Son Dakika Haberleri: Halk Eğitim Merkezi Meslek Sahibi Yapıyor

Halk Eğitim Merkezi Meslek Sahibi Yapıyor

1 saat önce

Siirt'in Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İlçe Halk Eğitim ve ASO Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Halk Eğitim Merkezi Meslek Sahibi Yapıyor, System.String[]
Siirt'in Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İlçe Halk Eğitim ve ASO Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam İhsan Emre Aydın, beraberinde İlçe Müftüsü M. Nedim Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat ve İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Sevgili ile birlikte İlçe Halk Eğitim ve ASO Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Adil Taşkıran'dan kurum ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Aydın, sınıfları gezerek kursiyerlerle sohbet etti. Kursiyerler tarafından yapılan ürünleri inceleyen Kaymakam Aydın, çalışmaların çeşitlendirilmesini isteyerek başarılar diledi.

Ziyaret sonunda Kurtalan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Adil Taşkıran, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın'a ziyaretleri için çok memnun olduklarını dile getirerek teşekkürlerini sundu. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:10 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bankalar Birliği Başkanı: Kulüplerin Nakit Akışkanlıklarını Düzenlemek İstiyoruz Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü

Bakan Pekcan'dan Fahiş Fiyatlı Ürün Uyarısı Fındıkta Devlet Destekli Tarım Sigortası İçin Son Gün 10 Mart
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 17:55:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Halk Eğitim Merkezi Meslek Sahibi Yapıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]