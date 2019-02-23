Halk Eğitim Merkezi Meslek Sahibi Yapıyor
1 saat önce
Siirt'in Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İlçe Halk Eğitim ve ASO Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Siirt
'in Kurtalan
Kaymakamı İhsan Emre Aydın
, İlçe Halk Eğitim ve ASO Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaymakam İhsan Emre Aydın
, beraberinde İlçe Müftüsü M. Nedim Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat ve İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Sevgili ile birlikte İlçe Halk Eğitim ve ASO Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Adil Taşkıran
'dan kurum ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Aydın, sınıfları gezerek kursiyerlerle sohbet etti. Kursiyerler tarafından yapılan ürünleri inceleyen Kaymakam Aydın, çalışmaların çeşitlendirilmesini isteyerek başarılar diledi.
Ziyaret sonunda Kurtalan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Adil Taşkıran, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın'a ziyaretleri için çok memnun olduklarını dile getirerek teşekkürlerini sundu. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:10 Kaynak: İHA
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