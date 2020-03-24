Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyede(2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyede(2) - Son Dakika

Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyede(2)

6 saat önce

SERBEST BIRAKILDILARZonguldak'ta toplu taşıma aracına alınmayan yaşlı kadının videosunu çekerek sosyal medyada yayınladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen A.K. ve T.H., ifadelerinin ardından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyede(2), System.String[]

SERBEST BIRAKILDILAR

Zonguldak'ta toplu taşıma aracına alınmayan yaşlı kadının videosunu çekerek sosyal medyada yayınladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen A.K. ve T.H., ifadelerinin ardından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan mahkemeye çıkarıldı. İki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ MAKAMINDA AĞIRLADI

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, toplu taşıma aracına alınmayan 70 yaşındaki emekli öğretmen M.G.'yi makamında ağırladı. Turanlı, sosyal medyadan M.G. ile birlike fotoğrafını paylaşarak, "O, Zonguldak'ta 'Ümmü Hüreyre' olmak dışında hiçbir derdi yokmuş, öğrendik. Kedilerin annesi teyzemiz artık bizim vefa timlerimizin de annesi. Bu zorlu günlerde duasını aldık, himayemizdedir. Yakasında rozetimiz var, artık oradan tanırsınız." paylaşımında bulundu.


Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:26 Kaynak: DHA

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Son Dakika

Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
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