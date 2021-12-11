Halk ozanı Ali Kızıltuğ vefatının 4. yılında Sivas'ta anıldı - Son Dakika

Halk ozanı Ali Kızıltuğ, vefatının 4. yılında Sivas Belediyesince düzenlenen programla anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Sivas Belediyesi olarak toplumun her kesimine hitap edecek programlarla bir araya geliyoruz. Değerlerimizi yeni nesillere aktarmak ve yaşatmak adına her hafta farklı formatlarla hemşehrilerimizin huzuruna çıkıyoruz. Bugün de şehrimizin önemli bir değeri olan Ali Kızıltuğ'un ölümünün 4. yılında bir anma programı tertip ettik." ifadelerini kullandı.

Program halk ozanı Ali Kızıltuğ'un hayatını anlatan video gösterisiyle başladı.

Ardından ozanın oğlu Mustafa Kızıltuğ babasının türkülerini seslendirdi.

Son bölümde ise sanatçı Özcan Türe sahne aldı. Türe'nin söylediği türkülere davetliler eşlik etti.

Anma programına, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.