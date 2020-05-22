Halkbank/Arslan: 82 yıldır önce halk, sonra bankayız - Son Dakika

Halkbank/Arslan: 82 yıldır önce halk, sonra bankayız

Küçük esnaf ve sanayi erbabına uygun koşullarla kredi kullandırma amacıyla 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla kurulan Halkbank 82. yaşını kutluyor.

Halkbank/Arslan: 82 yıldır önce halk, sonra bankayız, System.String[]

Küçük esnaf ve sanayi erbabına uygun koşullarla kredi kullandırma amacıyla 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla kurulan Halkbank 82. yaşını kutluyor.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, özellikle 2001 krizi sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) aktarılan bankaların devlete büyük bir yük getirdiği, IMF'nin kamu bankaları ve Halkbank'ın özelleştirilmesi talebinin olduğu, tasfiyesi gündemde olan ve o dönemde orta boy bir işletme kadar değer biçilmeyen Halkbank'ın 2020 yılında aktif büyüklüğünü 491,2 milyar TL'ye taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kamu bankalarımız bugün geldiğimiz noktada reel sektöre sunulan kredilerin yüzde 50'sini karşılar duruma gelmiştir. Bu kurumlarımızın gücü, Türkiye'nin gücüdür. Kuruluşundan itibaren reel sektörün destekçisi olan Halkbank'ın KOBİ Bankacılığı alanındaki pazar payı yüzde 19,4'e ulaşmıştır. Bu başarı bir tesadüf değil; çünkü Halkbank önce halk, sonra bankadır."

Halkbank'ın reel sektörün ihtiyaçlarına uygun yenilikçi çözümlerle Türkiye'nin büyümesine 82 yıldır büyük katkı sağladığına dikkat çeken Arslan şunları söyledi:

"Üreten Türkiye'nin Bankası olarak KOBİ bankacılığı alanındaki uzmanlığımızla reel sektörün ihtiyaçlarına yanıt veren ürün ve hizmetler geliştirmek, orta ve uzun vadeli kredilerle yatırımları desteklemek 82 yıldır önceliğimiz oldu. Ülkemizin milli menfaatlerine bağlı milli bir banka olarak, bugüne kadar yurt genelinde birçok küçük işletmenin büyük sanayi kuruluşuna dönüşmesine katkı sağladık. Yerli sanayicimizin rekabet gücünü artırarak dünyaya açılmasını da tüm imkanlarımızla ve vargücümüzle destekledik. İşletmelerin istihdam imkanlarını geliştirmelerine destek olmaya da her zaman büyük önem verdik. Bankamız güçlü teknolojik ve finansal altyapısıyla bundan sonra da tüm imkanlarıyla Türkiye'yi gelecek hedeflerine ulaştırmak için çalışmaya devam edecektir. Ülkemizin milli markamız Halkbank'ın desteğiyle ürettiğini, büyüdüğünü ve geleceğe umutla baktığını görmek en büyük gururumuzdur." (Fotoğraflı)


Halkbank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 05:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Halkbank/Arslan: 82 yıldır önce halk, sonra bankayız - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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