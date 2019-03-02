Son Dakika Haberleri: Haluk Alıcık'a Meşaleli Karşılama

Haluk Alıcık'a Meşaleli Karşılama

1 saat önce

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın Aşağı ve Yukarı Yakacık Mahallelerinde gerçekleştirdiği ziyaretler miting havasında geçti.

Haluk Alıcık'a Meşaleli Karşılama, System.String[]
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın Aşağı ve Yukarı Yakacık Mahallelerinde gerçekleştirdiği ziyaretler miting havasında geçti.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Aşağı ve Yukarı Yakacık Mahallerine giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Alıcık, "Vatandaşlarımız bizi şölen havasında karşıladı. Kendilerine çok teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyorum. Bundan sonraki süreçte de onların sevgisine layık olmak için gece gündüz demeden çalışacağız" diye konuştu.

Vatandaşlarla tek tek tokalaşarak taleplerini dinleyen Alıcık, "Hayata geçirdiğimiz projelerle Nazillimizi daha üst sıralara taşıdık. 10 yıldır ilçemizde görülmedik yatırımlara imza attık. Önümüzdeki dönemde Mergen Çayı ıslahı ile yaklaşık bin dönümlük alanda hobi bahçeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, piknik alanları inşa edeceğiz. Ali Molla ve Beş Eylül'ün olduğu alanda battı çıktılar, parklar ve yeşil alanların olduğu büyük bir meydan yapacağız. Allah'ın izniyle ilçemize bağımsız bir Sümer Üniversitesi kuracağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:46 Kaynak: İHA

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