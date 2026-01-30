Hamas ile Türkiye Arasındaki Temaslar Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

Hamas ile Türkiye Arasındaki Temaslar Arttı

Hamas ile Türkiye Arasındaki Temaslar Arttı
30.01.2026 05:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk yetkililer ve Hamas, Gazze barış planının ikinci aşaması için temaslarını yoğunlaştırdı.

Türk yetkililer ile Hamas temsilcileri, Gazze barış planının uygulanmasının ikinci aşamasına geçilmesi sürecinde temaslarını artırdı.

Görüşmelerde en kritik konu, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin güvenliğinin sağlanması.

Türkiye'nin Hamas ile son dönemde artırdığı temaslarla, silahsızlandırma sürecinde de önemli rol oynayacağı şeklinde değerlendirmeler yapılıyor.

ABD'nin de bu nedenle Türkiye konusunda İsrail'e telkinde bulunduğu kaydediliyor.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'de düzenlediği saldırılarla başlayan savaş, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde ve birçok bölge ülkesinin katılımıyla Ekim 2025'te varılan bir anlaşmayla sona ermiş ve taraflar arasında ateşkes ilan edilmişti.

Anlaşmada ikinci aşama

Hamas'ın Gazze Şeridi'nde kalan son İsrailli rehinenin naaşını teslim etmesi sonrası bölgede gözler anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesine odaklandı.

20 maddelik anlaşmanın ilk aşaması ateşkesin sağlanmasını, Gazze Şeridi'nde canlı ve ölü tüm İsrailli esirlerin iade edilmesini ve Filistinli bazı mahkumların serbest bırakılmasını öngörüyordu.

İsrailli rehinenin naaşının teslim edilmesiyle ilk aşamanın resmen sona erdiği ve ikinci aşamaya geçileceği kaydediliyor.

İkinci aşama Hamas'ın silahsızlandırılması, güvenliğin sağlanması, Gazze'de yeni yönetimin iş başına gelmesi ve yeniden yapılandırılması gibi daha zor unsurlardan oluşuyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail yönetimi, bu sürecin sorunsuz ilerlemesinin en önemli koşulunun Hamas'ın silahsızlandırılması olduğunu kayda geçiriyor.

Donald Trump, 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Hamas'ın koşulsuz silah bırakması gerektiğini söylemiş, bunu yapmaması durumunda "güç kullanılacağı" tehdidinde bulunmuştu.

Trump, Hamas'ın silahsızlandırılması sürecinde Türkiye, Katar ve Mısır ile birlikte çalışılacağını da kaydetmişti.

Ankara'nın Hamas ile temasları arttı

Gazze barış planının uygulanması açısından kritik bir sürece girilirken Hamas ile Ankara arasındaki temaslar yoğunlaştı.

Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyet önce 24 Ocak'ta Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'la İstanbul'da daha sonra da 26 Ocak'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'da bir araya geldi.

Güvenlik kaynakları ve diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, her iki görüşmede de ağırlıklı olarak Gazze barış planının ikinci aşaması ve Gazze'deki insani durum ele alındı.

Liderliğini Trump'ın yaptığı Barış Kurulu'nda Gazze Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Fidan'ın çeşitli platformlarda yapılan diplomatik faaliyetlere ilişkin Hamas heyetine bilgi verdiği de kaydedildi.

Türkiye, Hamas'ın silahsızlandırılmasına nasıl bakıyor?

Türkiye, altında imzası olan Gazze barış planının uygulanması kapsamında Hamas'ın silah bırakmasından yana. Ancak Ankara bunun mutabakatın paralel maddeleriyle birlikte ve aşamalı olarak yerine getirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Gazze'nin güvenliğinin tesis edilmesine ve Filistinlilerin bir daha saldırıya uğramayacağına ilişkin güvencelerin sağlanmasının önemine dikkat çeken Ankara'nın yaklaşımını Hakan Fidan, 23 Ocak'ta verdiği bir röportajda şöyle ifade etti:

"Ben ne zaman silahsızlanırım? Halkımın bir daha saldırıya uğramayacağını, aç bırakılmayacağını uluslararası toplum bana garanti etmiş burada, onu da sağlayacak maddeler var. Bu gelişiyor. Ben de o zaman aşama aşama silahları göstermekten, ağır silahları teslim etmekten, görünürde silah taşımamaktan, sonra var olanları gömmeye varana kadar birçok yönteme gidebilirim. Gitmeli de zaten."

Fidan, Hamas'ın silahsızlandırılmasına ilişkin bir yol haritası ve takvimlendirme olacağını bildirdi.

Yol haritasını Trump açıklayacak

İsrail basınında çıkan haberlere göre ABD Başkanı Trump, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin yeniden inşasına ilişkin takvim içeren bir belgeyi önümüzde günlerde taraflara sunacak.

Bu belgenin önce İsrail sonra Hamas tarafından kabulünün ardından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

ABD ile İsrail arasında geçen hafta sonundan itibaren Gaza barış anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin kapsamlı görüşmeler yapıldı.

Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile süreci görüştü.

Ankara'nın rolü ne olacak?

Ankara'nın Hamas'a en temel mesajlarından biri Gazze barış anlaşmasına bağlı kalması ve anlaşma çerçevesinde kurulan tüm kurullarla yakın işbirliği yapması.

Fidan'ın dile getirdiği Hamas'ın silahsızlanma sürecinin aşamaları arasında;

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze Yönetim Kurulu üyesi olarak bu süreçlerin yürütülmesinde devrede olacak isimlerden.

Aynı kurulda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Steve Witkoff ve Jared Kushner gibi önemli isimlerle çalışacak olan Fidan'ın, özellikle diplomatik süreçleri Filistinlilerin lehine olacak şekilde yönlendirmeye çalışacağı kaydediliyor.

Bunun ötesinde Dışişleri ve MİT bürokrasisinin de Hamas ile yakın temasta kalıp sahadaki süreçlerin yönetilmesine odaklanacağı öngörülüyor.

Ancak İsrail'in Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası görev gücünde yer almasına hala karşı olması, Türkiye'nin Hamas'ın silahsızlandırılması sürecinde fiziken ve aktif olarak devrede olmasını engelleyen bir durum.

Hamas'ın son dönemde Mısır ve Katar ile ilişkilerinde gözlenen soğukluk nedeniyle, Türkiye'nin Hamas yetkilileriyle son dönemde kurduğu temasın daha da önemli hale geldiği değerlendirmeleri yapılıyor.

Hamas'ın Gazze barış planını kabul etmesi sürecinde de Türkiye'nin etkin olduğu, şimdi silahsızlanma sürecinde de devrede olması gerekliliği başta Washington olmak üzere birçok başkentte kabul gören bir değerlendirme.

Witkoff'un İsrail'deki son temaslarında da Türkiye'nin sürece katılımı konusundaki ısrarını İsrail yönetimine iletmesi önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Bunun yanı sıra İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın da Türkiye ile ilişkilerle ilgili olarak son dönemdeki en olumlu açıklamayı yapması bu süreçte not edilen gelişmeler arasında.

Saar, Türkiye ile hala temasların sürdüğünü belirtmiş ve ilişkilerin geleceğinin Türk tarafının tavrına bağlı olduğunu söylemişti.

Kaynak: BBC

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas ile Türkiye Arasındaki Temaslar Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
PKK elebaşından Türkiye’ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız
19 ilde dev operasyon Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı 19 ilde dev operasyon! Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Altın ve gümüşte sert düşüş Altın ve gümüşte sert düşüş
Lübnan’da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı Lübnan'da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı
Düşen snowboardını almak için atlamaya çalıştı, telesiyejde asılı kaldı Düşen snowboardını almak için atlamaya çalıştı, telesiyejde asılı kaldı
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İETT otobüsünde sazlı yolculuk İETT otobüsünde sazlı yolculuk
“Türk askeri Gazze’de olmayacak“ diyen Netanyahu’ya Bakan Fidan’dan yanıt "Türk askeri Gazze'de olmayacak" diyen Netanyahu'ya Bakan Fidan'dan yanıt
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran konusunda harekete geçmeye hazırız ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran konusunda harekete geçmeye hazırız
Fransa’da itfaiyecilerle polisler karşı karşıya geldi Arbede çıktı Fransa'da itfaiyecilerle polisler karşı karşıya geldi! Arbede çıktı
Olaylı Afrika Uluslar Kupası finalinin faturası ağır oldu Olaylı Afrika Uluslar Kupası finalinin faturası ağır oldu
Wilfred Singo’dan kendisine gelen eleştirilere cevap Wilfred Singo'dan kendisine gelen eleştirilere cevap
ABD’li siyasetçiye elma sirkesiyle saldıran kişi hakim karşısına çıkacak ABD'li siyasetçiye elma sirkesiyle saldıran kişi hakim karşısına çıkacak
EuroLeague’de Türk derbisini Fenerbahçe Beko kazandı EuroLeague'de Türk derbisini Fenerbahçe Beko kazandı
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi

00:56
Fenerbahçe Bükreş’ten 1 puanla döndü İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
Fenerbahçe Bükreş'ten 1 puanla döndü! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
00:31
Bir dönemin sonu Artık o ücretler alınmayacak
Bir dönemin sonu! Artık o ücretler alınmayacak
23:46
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
23:41
Teknik arıza çıktı Beşiktaş’ın yeni transferi Asllani, İstanbul’a gelemiyor
Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor
22:07
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
21:16
Altın ve gümüşte sert düşüş
Altın ve gümüşte sert düşüş
20:50
Anlaşmaya varıldı Kante ve Lookman derken Fenerbahçe’den büyük ters köşe
Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe
20:47
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
20:46
Şeyma Subaşı’dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
Şeyma Subaşı'dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
20:15
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
20:01
Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
19:59
Van ve Ağrı’da sokaklar karıştı Çok sayıda kişi gözaltında
Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında
19:41
Dünyada bir ilk Altın Sokak’ı resmen tanıttılar
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
19:39
Uçağa bindi gidiyor Juventus’a üçüncü Türk
Uçağa bindi gidiyor! Juventus'a üçüncü Türk
19:21
2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı: Dolar çökecek, yerini altın alacak
2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı: Dolar çökecek, yerini altın alacak
19:19
Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 06:09:36. #7.11#
SON DAKİKA: Hamas ile Türkiye Arasındaki Temaslar Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.