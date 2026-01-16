Hamas: İsrail Saldırısı Ateşkesi İhlal Ediyor

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yerleşim yerini hedef alan saldırısının, ekim ayından bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına açık bir saygısızlık olduğunu ve saldırıların yeniden tırmandırılmasına zemin hazırladığını bildirdi.

Hamas, İsrail ordusunun bu akşam Deyr el-Belah'ta el-Huli ailesine ait, sivillerin yaşadığı bir evi savaş uçaklarından atılan iki füzeyle hedef alması sonucu 5 Filistinlinin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda kişinin yaralanmasının ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in sivil yerleşimleri hedef alarak Filistinlileri öldürmesinin ateşkes anlaşmasını hafife almak anlamına geldiği, Tel Aviv yönetiminin bu yolla anlaşmayı sabote etmeyi ve Gazze'deki soykırımı yeniden başlatmayı amaçladığı vurgulandı.

Söz konusu saldırının Gazze'nin farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik devam eden hedef almalarla birlikte ateşkes anlaşmasının "açık ve tekrarlanan bir ihlali" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in anlaşmalara uymadığı ve Gazze'de Filistin halkına karşı yeniden kapsamlı saldırılara zemin hazırladığı ifade edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD arabuluculuğu ve aracıların garantisiyle sağlanan ateşkesi hiçe saydığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in Gazze genelinde sürdürdüğü saldırıların savaş suçu niteliği taşıdığı vurgulandı.

Hamas açıklamasında, arabuluculara çağrıda bulunarak İsrail'in ateşkes anlaşmasına uymaya zorlanmasını, anlaşmanın tüm maddelerinin uygulanmasını ve ikinci aşamaya geçilmesini talep etti.

Açıklamada, saldırıların ve diğer ihlallerin açık şekilde kınanması ve ateşkesin sabote edilmesine izin verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Mısır, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler sonucunda varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti.

ABD desteğiyle İsrail'in 8 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılar, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 71 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 171 binden fazla kişinin yaralanmasına ve Gazze'deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ının tahrip olmasına yol açtı.

İsrail, ateşkes sürecine rağmen her gün ihlallerini sürdürürken, ateşkesten bugüne kadar 449 Filistinli yaşamını yitirdi.