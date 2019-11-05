Hamile kadına askeri helikopterle sevk

MİLLİ Savunma Bakanlığı, erken doğum riski olan hamile bir kadının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter ile Gökçeada'dan Çanakkale'ye getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Erken doğum riski olan bir vatandaşımız, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopter ile Gökçeada'dan Çanakkale'ye nakledildi" denildi.