Son Dakika Haberleri: Hamile kadına askeri helikopterle sevk
Son Dakika Güncel Hamile kadına askeri helikopterle sevk

Hamile kadına askeri helikopterle sevk

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, erken doğum riski olan hamile bir kadının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter ile Gökçeada'dan Çanakkale'ye getirildiğini açıkladı.

Hamile kadına askeri helikopterle sevk, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, erken doğum riski olan hamile bir kadının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter ile Gökçeada'dan Çanakkale'ye getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Erken doğum riski olan bir vatandaşımız, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopter ile Gökçeada'dan Çanakkale'ye nakledildi" denildi.


Çanakkale, Gökçeada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:52 Kaynak: DHA
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