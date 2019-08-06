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Hamile üvey annesini öldüren zanlı, 3'üncü firarında da yakalandı

58 dakika önce

ELAZIĞ'da, 6 yıl önce, babasının biri resmi nikalı 3 eşinden biri olan 3 aylık hamile Derya Özkaran'ı (17), tüfek ile vurarak öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Fethi Ahmet Güngör (23), ceazevinden 3'üncü kez firar etti.

Hamile üvey annesini öldüren zanlı, 3'üncü firarında da yakalandı, System.String[]
ELAZIĞ'da, 6 yıl önce, babasının biri resmi nikalı 3 eşinden biri olan 3 aylık hamile Derya Özkaran'ı (17), tüfek ile vurarak öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Fethi Ahmet Güngör (23), ceazevinden 3'üncü kez firar etti. Jandarma, cezaevi firarisini çalıştığı otogarda yakalayarak, gözaltına aldı.
Elazığ'da biri resmi nikahlı 3 eşi olan Ruhi Ayerdem'in, Songül Güngör'den dünyaya gelen, o tarihte 17 yaşında olan Fethi Ahmet Güngör, 14 Mart 2013 günü Yurtbaşı Beldesi'ne gidip, 3 aylık hamile olan yaşıtı Derya Özkaran'ı, tüfek ile vurarak, öldürdü. Cinayetin ardından tutuklanan Güngör, yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Cezasının büyük bölümünü kapalı cezaevinde tamamladıktan sonra Elazığ Açık Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilen Güngör, farklı tarihlerde 2 kez firar edip, yakalandı. Güngör, bir süre önce de 3'üncü firarını gerçekleştirdi.
Fethi Güngör'ün yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında firarinin, Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çalıştığı tespit edildi. Jandarma operasyon düzenledi. Jandarmayı görünce kaçmak isteyen Güngör, yakalanarak gözaltına alındı. Fethi Ahmet Güngör, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Ahmet Güngör, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:00 Kaynak: DHA
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Üvey annesini öldüren cezaevi firarisi yakalandı
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