Hande Erçel, İranlı yönetmen Nader Saeivar'ın yeni filminde başrol oynayacak - Son Dakika
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Hande Erçel, İranlı yönetmen Nader Saeivar'ın yeni filminde başrol oynayacak

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Hande Erçel, İranlı yönetmen Nader Saeivar\'ın yeni filminde başrol oynayacak
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Hande Erçel, İranlı yönetmen Nader Saeivar'ın Almanya'da çekilecek Diaspora filminde başrol oynayacak. Ünlü oyuncu, eşinin ölümünün ardından oğluyla yeni bir hayat kurmaya çalışan Merve karakterini canlandıracak. Erçel'in çekimler öncesinde Berlin'e giderek dil eğitimi ve provalara katılması bekleniyor.

Hande Erçel'in yeni sinema projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, İranlı yönetmen Nader Saeivar'ın Almanya'da çekeceği Diaspora adlı filmde başrolü üstlenecek. Çekimlerin 2027 yılının ilk aylarında başlaması planlanırken Erçel, hazırlık süreci için daha erken bir tarihte Berlin'e gidecek.

HANDE ERÇEL, MERVE KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Berlin'de geçecek filmde Hande Erçel, eşini Türkiye'de kaybettikten sonra 12 yaşındaki oğluyla Almanya'ya taşınan Merve karakterine hayat verecek.

Yeni bir düzen kurmaya çalışan Merve, Alman bir ailenin işlettiği dil okulunda çalışmaya başlayacak. Ancak ailenin oğlunun uygunsuz davranışlarına maruz kalmasının ardından yaşadıklarını anlatması, genç kadını beklenmedik bir mücadelenin içine sürükleyecek.

ÇEKİMLERDEN BİR AY ÖNCE BERLİN'E GİDECEK

Almanca, İngilizce ve Türkçe çekilecek filmin hazırlıkları sürüyor. Hande Erçel'in çekimlerden yaklaşık bir ay önce Berlin'e giderek dil eğitimi alması, provalara katılması ve canlandıracağı karakter üzerinde çalışması bekleniyor.

ALMAN OYUNCUYLA BAŞROLÜ PAYLAŞACAK

Erçel'e filmde Alman oyuncu Moritz Bleibtreu eşlik edecek. Bleibtreu, Merve'nin çalıştığı ailenin babasını canlandıracak. Yapımın diğer oyuncularının ise önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

Filmin yapımcılığını Said Nur Akkuş ve Emre Oskay üstleniyor.

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SON DAKİKA: Hande Erçel, İranlı yönetmen Nader Saeivar'ın yeni filminde başrol oynayacak - Son Dakika
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