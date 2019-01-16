Hanönü'de Halk Toplantısı Yapıldı

Hanönü Kaymakamı Hasan Doğan başkanlığında halk toplantısı düzenlendi.

Hanönü Kaymakamı Hasan Doğan başkanlığında halk toplantısı düzenlendi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü salonundaki toplantıda, vatandaşların sorunlarıyla ilgili istişarede bulunularak çözüm yolları tartışıldı.



Toplantıda, seçim güvenliği başta olmak üzere uyuşturucu ile mücadele, kenevir ekimi, okullarda sağlanan güvenlik konularında bilgiler verildi. Köy muhtarları köylerinin sorunlarını dile getirdi, çözüm yolları konuşuldu.



Toplantıya, Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Başçavuş Mehmet Ali Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, kamu kurum, kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması

Dolandırılan Vatandaş, Sırtına Soba Bağlayarak Otogarda Gezdi

Sırtına Sobasını Bağladı ve Tablada Nohutlarını Sattı

Komisyoncunun "Çin Kestanesi" İsyanı: Yerli ve Milli Kestanemizi Yemeliyiz