Son Dakika Haberleri: Hanönü'de Halk Toplantısı Yapıldı

Hanönü'de Halk Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Hanönü Kaymakamı Hasan Doğan başkanlığında halk toplantısı düzenlendi.

Hanönü'de Halk Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Hanönü Kaymakamı Hasan Doğan başkanlığında halk toplantısı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü salonundaki toplantıda, vatandaşların sorunlarıyla ilgili istişarede bulunularak çözüm yolları tartışıldı.

Toplantıda, seçim güvenliği başta olmak üzere uyuşturucu ile mücadele, kenevir ekimi, okullarda sağlanan güvenlik konularında bilgiler verildi. Köy muhtarları köylerinin sorunlarını dile getirdi, çözüm yolları konuşuldu.

Toplantıya, Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Başçavuş Mehmet Ali Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, kamu kurum, kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:32 Kaynak: AA

Hasan Doğan, Hanönü, Güncel
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