Harmancık'ta çiftçilere 6 bin ayva fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Bursa'nın Harmancık ilçesinde çiftçilere ayva fidanı dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Hayvancılığı Geliştirme Birliği, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Harmancık Belediyesi işbirliğiyle 6 bin ayva fidanı törenle çiftçilere dağıtıldı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, ayva meyvesinin ilçede marka haline gelmesi için çalıştıklarını ve bu konuda kendilerine destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür ettiğini belirtti.

Ayva yetiştiriciliğinin artması için başlatılan proje kapsamında 6 bin ayva fidanı üreticilere törenle teslim edildi.