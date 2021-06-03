Hasanağa enginarına ulaşmak artık çok kolay - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi, Coğrafi İşaretli Hasanağa enginarının, aracısız olarak tüketiciyle buluşmasına öncülük ediyor. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda stant açan Hasanağalı enginar üreticileri, günlük olarak hasat ettikleri enginarları, tüketiciyle buluşturuyor.

Tarımsal üretime ve çiftçiye yönelik çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, "Gıda Yılı" ilan ettiği 2021 yılında, sağlıklı gıdayı herkes için ulaşılabilir kılmayı hedefliyor. Hasanağa enginarına "Coğrafi İşaret" tescili alarak ününü bütün Türkiye'ye duyuran Nilüfer Belediyesi, pazarlama konusunda da üreticilere destek oluyor.

Hasanağa enginarını aracısız olarak, doğrudan tüketiciyle buluşturmayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi, bu kapsamda üreticilere satış standı açma fırsatı sundu. Hasanağalı enginar üreticileri, Nilüfer Belediyesi'nin desteğiyle Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Nilüfer Bostan'ın yanında, satış standı açtı. Nilüferliler, iri, kılçıksız, yumuşak dokulu ve lezzetiyle büyük ilgi gören Hasanağa enginarına bu sayede kolay bir şekilde ulaşabiliyor. Vatandaşlar açılan stantta, günlük olarak hasat edilen enginarları, temizlenmiş ya da ayıklanmamış kafa şeklinde tanesi 5 TL'den alabiliyor. Dileyen vatandaşlar, enginarları vakumlu paketlerde alarak, dolapta uzun süreli saklama imkanı buluyor. Vatandaşlar, bir ay sürecek olan enginar hasadı süresince pazartesi hariç hafta içi her gün 08.00-18.00 saatleri arasında stanttan enginar alabilecek.

Nilüfer Belediyesi ayrıca, tüketicinin doğrudan çiftçiye ulaşabilmesi ve aracısız ürün alabilmesi için Hasanağalı 62 enginar üreticisinin iletişim numaralarını da web sitesinde paylaştı. Vatandaşlar, http://www.nilufer.bel.tr/dosya_yoneticisi/HASANAGA_ENGINAR_URETICILERI_BILGI_FORMU.pdf web sitesinden enginar üreticilerinin iletişim numaralarına erişerek, doğrudan üreticilerden diledikleri kadar enginar siparişi verebiliyor. - BURSA